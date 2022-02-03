Выпускник и студентка 1-го Московского областного музыкального колледжа стали обладателями грантов Президента РФ

Студентка первого курса фортепианного отдела 1-го Московского областного музыкального колледжа Екатерина Смирнова (класс почетного работника среднего профессионального образования Российской Федерации Т.В. Кизельштейн) стала обладателем гранта Президента РФ для лиц, проявивших выдающиеся способности и показавших высокие достижения в сфере культуры и искусства.

Подобного гранта удостоен и выпускник 1-го Московского областного музыкального колледжа 2021 года (класс заслуженного работника Московской области В.И. Данина), ныне студент оркестрового факультета Казанской государственной консерватории имени Н.Г. Жиганова Евгений Семин.

Претендентами на получение грантов студенты стали после успешного выступления в 2021 году на Всероссийском конкурсе «Молодые дарования России». Евгений Семин награжден дипломом лауреата второй степени, а Екатерина Смирнова – третьей.

Гранты для лиц, проявивших выдающиеся способности и показавших высокие достижения в сфере культуры и искусства, присуждается согласно указу Президента РФ, который был подписан в декабре 2015 года. Гранты предоставляются в размере 20 тысяч рублей ежемесячно в течение всего срока обучения.

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