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«Выпускной»: Таня Брайт и Алексей Зотова (группа  ЛАБА) представили яркий дебютный сингл

editor
By editor
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выпускной

Творческий дуэт Тани Брайт и Алексея Зотова (группа ЛАБА) выпустили яркий дебютный сингл «Выпускной» — ровно к самому важному дню для всех ребят, кто заканчивает школы и институты.

Идея группы возникла спонтанно, когда Таня и Алексей вместе работали в студии Music Lab, отсюда и название группы. Концептуально это дуэт двух душевных миллениалов из Самары, музыка которых вернет вам вайб начала нулевых – 2010-х. Ребята вдохновляются поп-панком, роком и эмо-музыкой, имеют за плечами серьезный музыкальный бэкграунд. У Алексея за плечами несколько альбомов с группой Идея Fix, группа Номер42, концертная деятельность.

«Выпускной» — экспериментальный трек группы, изначально записанный как шутка в противовес грустным, хоровым, заунывным трекам о прощании со школой. «А что если “до свидания, школа!”» — это новый горизонт, радость, рассвет и множество дорог? Простая гармония, запоминающиеся мелодия и текст — то, что нужно для идеального праздника!

Впервые песня «Выпускной» эксклюзивно прозвучит в качестве сюрприза в родной школе автора, а затем станет гимном всех летних выпускных 2025-2026 года.

Выпускной — это новый рассвет
У тебя миллион дорог!
Мы шагаем навстречу мечте,
Не боимся делать шаг вперёд

Послушать песню можно на всех официальных площадках и стриминговых сервисах.

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