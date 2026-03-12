Вышел дублированный тизер хоррор-боевика «Колония» от режиссера Ён Сан-хо

В сети появился дублированный тизер хоррор-боевика «Колония» от режиссера Ён Сан-хо, известного по таким проектам как «Поезд в Пусан» (2016) и «Полуостров: Поезд в Пусан» (2020). По сюжету вспышка зомби-вируса погружает мир в хаос.

Звезда корейского кино Чон Чжи Хен («Ромашка», «Дрянная девчонка», «Домик у моря») возвращается на большой экран после 11-летнего перерыва в новом фильме Ён Сан-хо. Это также дебют актрисы в совместной работе с известным режиссером.

— Это долгое, но очень важное для нас путешествие, — делится режиссер.

Чон Чжи Хен является одной из самых востребованных и высокооплачиваемых актрис Южной Кореи.

Съемки фильма начались в марте прошлого года, а мировая премьера запланирована на 2026 год на 79-м Каннском кинофестивале.