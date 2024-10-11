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Вышел экшен-трейлер нового детективного фильма «Красный шелк»

editor
By editor
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красный шелк

Кинокомпания Nota Bene Film Group, дистрибьютор «НМГ Кинопрокат» и Art Pictures Distribution (входят в холдинг «Национальная Медиа Группа») представляют новый экшен-трейлер масштабного остросюжетного проекта «Красный шелк» — второй в ряду разножанровых трейлеров к этому фильму.

Режиссером картины выступил Андрей Волгин. В съемках приняли участие звезды российского кинематографа — Милош Бикович, Глеб Калюжный, Елена Подкаминская, Ярослав Могильников, Гоша Куценко, Дмитрий Куличков и Ирина Алферова. Главную женскую роль исполнила китайская актриса Чжэн Ханьи.

«После нашего сотрудничества с Андреем Волгиным на фильме «Балканский рубеж» я был уверен, что этот проект будет снят очень красиво и динамично. Мне кажется, фильм получился удачным, и зрителям понравится такой свежий взгляд на историческое кино. Особенно цепляет закрученный сюжет и «восточный ветер», который приходит к нам из Китая вместе с китайскими артистами, эстетикой этой страны и языком, который мне давался с трудом, но, надеюсь, все удалось», — делится Милош Бикович, исполнивший главную роль.

Над созданием костюмов и декораций работала огромная команда художников. Интерьер поезда, в частности вагона-ресторана, стал настоящим шедевром. Каждый элемент продуман до мелочей: граммофоны, целиком оборудованный бар и великолепная винтажная мебель погружают в атмосферу эпохи.

В фильме много экшена. Большинство трюков актеры выполняли самостоятельно без помощи каскадеров. Например, одна из сцен с участием Милоша Биковича и китайских актеров создала немало испытаний для всей команды: два дня напряженной работы ушло на то, чтобы запечатлеть захватывающий момент, в котором актеры, привязанные тросами, прыгали с высокой скалы на границе России и Финляндии (именно там снимали Маньчжурию).

«Новый трейлер наглядно показывает, что действия фильма не замкнуты в поезде. Транссибирский экспресс — это лишь одно из сюжетных условий. Масштаб фильма охватывает множество локаций и приключений, с которыми придется столкнуться героям. Это большое кино с изобретательным экшеном, колоритными персонажами и захватывающим детективным сюжетом», — отметил режиссер Андрей Волгин.

Детектив «Красный шелк» перенесет зрителей в 1927 год. Транссибирский экспресс. Через всю Россию перевозят секретные документы, которые определят ход истории. Под видом обычных пассажиров скрываются иностранные разведчики и настоящие головорезы, готовые на всё ради документов. Молодому красноармейцу и бывшему царскому агенту приходится объединиться, чтобы раскрыть общего врага.

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