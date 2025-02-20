Вышел трейлер и постер нового сериала «Тайга»

Действие детектива разворачивается в маленьком городке, где происходит череда загадочных убийств. У маньяка есть особый почерк: жертвами становятся только девочки из неблагополучных семей. Расследование поручают следователю Демидову, который сам является отцом двух дочерей, и поэтому дает себе слово поймать преступника. Спустя некоторое время Демидов осознает, что, по какому-то чудовищному стечению обстоятельств, маньяк гораздо ближе к его семье, чем можно было предположить.

Роль следователя Демидова в детективе «Тайга» исполнил Григорий Чабан, ранее снимавшийся в сериалах «Три дня до весны», «Почка», «Черное облако». Его жену Аглаю в сериале сыграла актриса Наталья Земцова, известная по триллеру «Эпидемия». Также в сериале снимались: Дарья Екамасова, Владимир Селезнев, Юлия Волкова, Марина Денисова, Елена Коренева и другие.

Режиссером сериала «Тайга» стал Александр Касаткин, снявший сериал «Три дня до весны». Сценарий детектива написала Гала Суханова («Настя, соберись!»).

Съемки сериала проходили в Ленинградской области и Санкт-Петербурге.