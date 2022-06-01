Вышел трейлер «Мокьюментари» – нового комедийного сериала про изнанку российского кинобизнеса

9 июня 2022 года в онлайн-кинотеатре PREMIER стартует новый комедийный сериал «Мокьюментари» о том, как в российском кино– и шоу-бизнесе успех внезапно покидает талантливых людей и приходит к бездарностям.

Сюжет «Мокьюментари» рассказывает о мытарствах посредственных актеров, которые мечтают попасть в большое кино. Главная героиня – актриса дешевых «мыльных» сериалов Юлия Зайцева – с детства мечтает о мировом признании. Она искренне верит, что ее талант достоин «Оскара». Вот только именитые режиссеры не обращают на нее никакого внимания. В своих бедах Юлия винит непутевого актёрского агента Мишу, который искренне пытается найти для нее стоящую роль.

Режиссером проекта стал Олег Ветвицки. В ролях: Юлия Волкова, Михаил Тройник, Софья Шуткина, Павел Майков, Виталий Коваленко, Ирина Воронова, Николай Аверюшкин.

Всего в сериале «Мокьюментари» выйдет 8 серий по 24 минуты каждая. Сериал будет эксклюзивно доступен на PREMIER уже этим летом.

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