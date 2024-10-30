Вышел второй сборник песен из спектакля «ХРУМ. Что случилось в Лукоморье?»

Лейбл «Ура! Музыка» представил сборник песен из спектакля «ХРУМ. Что случилось в Лукоморье?».

В новом релизе – восемь треков, которые звучат в музыкальной постановке Детского радио. «Зеркало царевны», «Жадина Говядина», «Белка и Левша», «Красота не пропадет» и другие. Также в сборник вошел гимн агентства «ХРУМ», вдохновляющий героев на раскрытие самых сложных дел.

«ХРУМ. Что случилось в Лукоморье?», где глава сказочного детективного агентства Мария Петровна, ее помощник Макс и богатырь Добрыня встречаются с персонажами пушкинских сказок, уже завоевал любовь зрителей всех возрастов. В октябре спектакль с успехом шел в столичном БКЗ «Космос». Ранее лейбл «Ура! Музыка» также выпустил сборник песен из театральной постановки «ХРУМ, или Сказочный переполох».

Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.