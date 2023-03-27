Вышел второй трейлер фильма «1984»

26 марта 2023 года был опубликован новый трейлер фильма «1984», экранизации одноименного романа Джорджа Оруэлла от режиссёра Дианы Ринго. Книга «1984» изданная в 1949 году, продолжает бить рекорды по продажам по всему миру. Восходящая звезда Александр Обманов, создал незабываемый образ протагониста математика, который должен решить чрезвычайно важное вселенское уравнение.

В основном фильм снимался в Москве. В фильме также снялись Диана Ринго, Алексей Шаранин, Владислав Кувицын, Сергей Буданов, Антон Бирюков, Сергей Никитин, Владимир Иваний, Алексей Шамаев и Илья Дрознин.

«Это сложный и многоплановый фильм. Ни в коем случае я бы не хотела, чтобы он был воспринят как намек на какую либо одну страну. Это фильм об общечеловеческих ценностях, которые сейчас стоят под угрозой во всем мире.

Ограничение свобод тесно связано с обезличиванием человека.

Искусство и культура уничтожаются, осмеивается и запрещаются. Это опасная тенденция. Чем более развит человек, тем лучше он понимает культуру и искусство, и тем меньше он поддается пропаганде, ненависти и более независим в своих суждениях. Порабощение человека невозможно без оболванивания населения.

Фильм также имеет отсылки к фильму «Метрополис», который вышел в 1927 году, и к роману «Мы» Евгения Замятина, без которого не было бы романа «1984». В моем фильме я хочу отдать должное великому русскому писателю и показать первоистоки романа «1984», который повторил сюжет, атмосферу и идею книги Замятина», – рассказывает режиссер Диана Ринго.

Роль филолога, создателя Новояза, сыграл популярный артист, телеведущий и музыкант Алексей Шаранин.

В этом фантастическом фильме много ярких художественных образов и выразительной музыки, которую написала сама режиссер Диана Ринго, имеющая музыкальное образование.

Выход фильма в России намечен на июнь 2023 года.

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