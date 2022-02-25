Вышла новая книга Екатерины Рождественской «Шуры-муры на Калининскм». В ней дочь великого советского поэта, известный фотограф и модельер со свойственными ей обаянием и непосредственностью рассказывает о своих близких, о людях, часто посещавших квартиру Рождественских на Калининском проспекте.

Перед читателем открывается широкая панорама быта московской интеллигенции конца 1960 — начала 1970-х годов, увиденная глазами школьницы: магазины, очереди, спекулянтки, мебель, дача, застолья и так далее. В героях книги внимательный читатель с лёгкостью узнает популярных певцов, композиторов, литераторов той эпохи — Иосифа Кобзона, Муслима Магомаева, Эдиту Пьеху, Расула Гамзатова и многих других.

Однако центральное место в книге, конечно же, занимает любовь. Внезапный, невозможный роман, вспыхнувший между Лидой, бабушкой маленькой Кати Крещенской, и молодым фотокорреспондентом газеты «Известия» Львом Розенталем…

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