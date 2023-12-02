Вышла в свет книга-альбом «Настоящий русский дом в Москве»

Музей-заповедник «Архангельское» представляет вниманию всех любителей русской истории и искусства, а также искусствоведов, преподавателей и студентов художественных учебных заведений новое издание – книгу-альбом «Настоящий русский дом в Москве». Издание богато иллюстрировано уникальными фотографиями из архивных и музейных фондов и дополнено современной съемкой. Автор исследования Юрий Ростиславович Савельев – доктор искусствоведения, ведущий специалист в области изучения русского стиля в архитектуре – рассказывает об истории реконструкции дворца князей Юсуповых в Большом Харитоньевском переулке у Красных ворот.

Русский стиль особенно масштабно развивался в царствование Александра III и стал выражением внутренней и внешней политики императора. Мастера, работавшие в этот период, опирались на достижения исторической науки, изучение памятников прошлых эпох и считали русское искусство XVI–XVII столетий наиболее самобытным периодом его истории.

По своим архитектурным формам юсуповский дворец принадлежит к этому времени: в XVII веке в столице Российского государства шло масштабное каменное строительство. В 1891 г., когда владелицей дворца стала княгиня Зинаида Николаевна Юсупова, наступил новый этап в его развитии.

Создателем проекта реконструкции дворцового ансамбля у Красных Ворот и расширения его парадного двора, а также художественного убранства интерьеров парадных залов главного усадебного корпуса стал архитектор Николай Владимирович Султанов (1850–1908). Ему же было поручено возглавить работы.

Н. В. Султанов был одним из самых известных мастеров и теоретиков русского стиля. Он готовил архитектурные проекты для членов императорского дома, а также для известных русских аристократов и сановников – графов С.Д. Шереметева и И.И. Воронцова-Дашкова, княгини Е.П. Черкасской, министра внутренних дел Д.С. Сипягина и других.

В своем исследовании, основанном на изучении архивных материалов, в числе которых дневники зодчего, автор уделяет особое внимание анфиладе парадных залов второго этажа здания, наиболее показательных для изысканной стилистики этого уникального московского ансамбля, ныне входящего в музейный комплекс Государственного музея-заповедника «Архангельское». Современники считали анфиладу парадных залов лучшим примером национального стиля в Первопрестольной. Дворец вызывал восхищение всех посетителей и остался одним из наиболее показательных для характеристики русского стиля. Хозяйка дворца Зинаида Юсупова и автор его реконструкции Николай Султанов называли дворец у Красных ворот в Москве «Настоящим русским домом».