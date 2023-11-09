В 2023 году исполнилось 150 лет со дня рождения великого русского композитора, пианиста и дирижёра Сергея Васильевича Рахманинова. К этому знаменательному событию Российский фонд культуры совместно с издательством «Музыка» начал выпуск полного собрания фортепианных сочинений великого композитора.

Первый том был опубликован в апреле 2023 года к дню рождения Сергея Рахманинова. Он включал в себя авторское переложение для двух фортепиано Концерта № 1 для фортепиано с оркестром. Вышедшие II, III, IV и V тома содержат Второй, Третий и Четвёртый концерты Рахманинова и «Рапсодию на тему Паганини».

По словам генерального директора Российского фонда культуры Елены Юрьевны Головниной, участие в масштабном проекте является честью для Фонда:

«Более 37 лет деятельность Фонда направлена на поддержку культуры и искусства страны. Ежегодно Российский фонд культуры проводит множество выставок, фестивалей, концертов. Большое внимание уделяется издательской деятельности».

Главной стихией творчества Сергея Васильевича Рахманинова была фортепианная музыка. По словам генерального директора издательства «Музыка» Марка Зильберквита, издание полного собрания фортепианных сочинений композитора – это важный шаг в сохранении отечественного духовного наследия.

Издание состоит из тринадцати томов, охватывающих все стороны фортепианного творчества Рахманинова: концерты, сольные и ансамблевые сочинения. Весной 2024 года проект будет завершён.

Полное собрание фортепианных сочинений открывает ценный материал для педагогической, концертной практики и новых научных исследований. При его подготовке были сверены авторские рукописи и публикации разных лет. В издании представлены окончательно завершённые композитором тексты, к числу которых относятся также и существующие авторские редакции, все тома имеют комментарии на русском и английском языках.

Издание поможет современным исполнителям увидеть в нотном тексте подлинные замыслы автора и найти свой путь к музыке, воплотившей мощь и самые глубокие черты русской духовной жизни.

Новые тома поступят в культурные заведения и библиотеки музыкальных учебных заведений страны на безвозмездной основе уже в ближайшее время.

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