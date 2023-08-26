«Высокие братья» приглашают зрителей в Дурацкий цЫрк на ВДНХ

Смех и море позитива – вот что ждет 27 августа в Зеленом театре на ВДНХ гостей премьерного показа « Дурацкого цЫрка ». Выступление циркового коллектива «Высокие братья» откроет серию захватывающих спектаклей для всей семьи. Организаторы события — театрально-продюсерская компания «Яркие люди» гарантируют, что шоу никого не оставит равнодушным и талантливые звезды цирка подарят каждому зрителю моменты невероятного восторга. А им можно доверять, ведь «Яркие люди» эксперты в культурной жизни столицы, долгие годы радуют удивительными фестивалями и завораживающими событиями, и точно знают лучше всех, как создать настоящий праздник для всей семьи.

«Смех - это удивительная история, которая наполняет жизнь невероятными красками. Театрально-цирковой коллектив «Высокие братья» - наши большие друзья и настоящие волшебники. Им удается невозможное, своими выступлениями они наполняют мир яркими бабочками хорошего настроения и веселья. Поэтому не стоит отказывать себе в удовольствии стать гостями Зеленого театра на ВДНХ. Для нас большая честь быть частью этого невероятного праздника для всей семьи!» - комментирует Мария Гальперина, сценарист, автор концепции и организатор крупнейшего международного творческого семейного фестиваля «Яркие люди».

Цирковая клоунада — это захватывающий мир, в котором талантливейшие артисты театрально-циркового коллектива «Высокие братья» настоящие мастера. Они были участниками и призерами множества крупных проектов. В 2019 году коллектив стал обладателем Гран-при на Международном фестивале пантомимы и клоунады «Comediada 2019», который прошел под председательством главы Швейцарской Ассоциации Кинематографистов Юджина Чаплина, сына Великого Чарли Чаплина. Также участники «Высоких братьев» в 2016 и 2019 году получили приз «Лучшая актерская работа» на Международном Фестивале Клоунады в Москве.

Игровая импровизация – главный конек «Высоких братьев», именно поэтому каждое выступление не похоже на предыдущее. Жонглирование, эквилибр на моноцикле, баланс на катушках, дурацкие фокусы, импровизация, контактная трюковая клоунада со зрителем и многие другие номера связаны в незабываемое представление, которое как магнит для тех, кто не только любит, но и высоко оценивает цирковое искусство.

Здесь волшебство сливается с магией цирка, создавая удивительную атмосферу непрекращающегося праздника. Не упустите возможность окунуться в сказочный мир и насладиться невероятными выступлениями талантливых артистов!

Проект проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Когда? 27 августа в 12:00.

Где? Зеленый Театр ВДНХ, Москва, пр. Мира, д. 119, стр. 545.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.