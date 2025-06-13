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ДомойМоскваВыставка «110 | Российский дизайн 1915-2025» пополнилась новыми экспонатами

Выставка «110 | Российский дизайн 1915-2025» пополнилась новыми экспонатами

editor
By editor
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кресло
Художник Василий Шутов. Дуга, топор и рукавицы. Кресло в неорусском стиле. 1870 г.

Московский музей дизайна, Государственная Третьяковская галерея и Московская неделя интерьера и дизайна представляет обновление экспозиции «110 | Российский дизайн 1915–2025». Выставка, которую дополнили 80 новых экспонатов из прошлого и настоящего, продолжает рассказывать, как менялись стили и направления в отечественном дизайне.

На экспозиции, которую можно назвать «хрестоматией отечественного дизайна», представлены как «заслуженные» образцы, такие как кресло в неорусском стиле «Дуга, топор и рукавицы» Василия Шутова (1870 г.), «ампирные» светильники для московского метрополитена Абрама Дамского и вдохновлённый дамской сумочкой радиоприёмник «Спидола», так и современные эксперименты — например, напечатанная на 3D-принтере из переработанного пластика лошадка-качалка MIA от компании Eburet, часы-избушка на курьих ножках от бренда керамики «Лукоморье», зеркала Oculus от Decora Glass.

Кони, художник Дмитрий Чекучинов; жакет Соня в царстве Дива; тарелки, дизайн Сергея Сысоева; костюм детский Polusha, лошадь MIA, компания Eburet

В разделе, посвящённом конструктивизму, добавились прижизненное собрания работ художника Сергея Чехонина и стихов Владимира Маяковского, эскизы художницы Варвары Степановой. Основа, которую заложили советские авангардисты, для отечественных дизайнеров по-прежнему значит очень много. Современный бренд авторской мебели Trend.Red представил стул с двойной спинкой с говорящим названием «Архитектор», а мастерская Odingeniy — модульную полку с отсылками к супрематизму.

Телевизор «Вечер», дизайн Ленинградского филиала ВНИИ Технической Эстетики, 1966 г., СССР
Телевизор «Вечер», дизайн Ленинградского филиала ВНИИ Технической Эстетики, 1966 г., СССР

Советский дизайн 1960-1980-х годов был максимально функциональным, но не был скучным. Яркий пример нетривиального подхода — асимметричный телевизор «Вечер», разработанный дизайнерами Ленинградского филиала ВНИИ Технической Эстетики. В 1970-е дизайнеры устали от стандартизации и поняли, что гораздо интереснее проектировать не универсальные изделия «для всех», а специализированные, для узких групп потребителей. Так появились дизайн-программы. Уникальным примером советской дизайн-программы «Часы» стал макет настольных часов Татьяны Ольшанецкой.

Консоль Mrs Ruby
Консоль Mrs Ruby

«Мостиком» от советского модернистского дизайна к современному мета-модернистскому подходу можно назвать новый объект коллекционного дизайна — консоль необычной формы от компании Mrs Ruby, которая одновременно может напомнить и первый советский спутник, и сюрреалистические «оплавленные» сущности с картин сюрреалистов.

Пройдя исторические залы и разделы, посвящённые современным технологиям и материалам, зрители словно делают круг и оказываются в части выставки, посвященной советскому и русскому культурному коду в дизайне. Дизайнеры снова испытывают интерес к прошлому и к народному искусству и черпают вдохновение в древних сказках и советских артефактах – таковы, например, игрушка «ГорЕлеНог» и подушка «Горыныч» от бренда «Кудыкина гора», сумки «Лемех» от Deel Wear и «Сгущенка» от Pepfer, светильник MATRЁSHKA от компании ЦЕНТРСВЕТ – стратегического партнера Московского музея дизайна.

К партнерам выставки на этот раз добавилась компания Авито, которая учредила первую отраслевую премию «Мебель года». Премия помогает отечественным производителям укреплять репутацию, покупателям — находить и выбирать качественную мебель у локальных поставщиков, а мероприятие в целом выступает дискуссионной площадкой для бизнеса, экспертов и покупателей. В экспозиции можно найти победителей премии.

Фото предоставлены организаторами выставки

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