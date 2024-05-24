Выставка 13-летнего художника Серджио Бело, посвященная проблеме дислексии, прошла в арт-пространстве «Konig Club»

Выставка «Привет, Гений!» художника Серджио Бело состоялась 21 мая в арт-пространстве «Konig Club».

В экспозиции выставки были представлены работы Серджио Бело, которые при помощи нейросети объединили с картинами Джексона Поллока, Энди Уорхола, Пабло Пикассо – знаменитых художников-дислексиков, а также работы студентов «Института современного искусства», вдохновленные экспрессионистскими фантазиями Бело.

В рамках выставки состоялся благотворительный аукцион, часть вырученных средств которого была пожертвована «Центру Дислексии Татьяны Гогуадзе».

Живой интерес к творчеству юного художника проявили знаменитые деятели культуры и искусства: народная артистка Российской Федерации Лариса Удовиченко, актёр театра и кино Павел Баршак и многие другие.

Вечер завершился выступлением известной оперной певицы, меццо-сопрано, лауреата Международных конкурсов, солистки Ярославского академического губернаторского симфонического оркестра, актрисы студии «SounDrama» (реж. Владимир Панков), участницы театральных проектов театров «Ет Сетера» под управлением А.Калягина, Театра Наций Ирина Рындина.

Площадку для проведения выставки представил уникальный культурно-выставочный центр «Konig Club», в пространстве которого органично соединяются арт-объекты разных эпох, культур и направлений в искусстве.

Организаторами мероприятия стали арт-пространство «Konig Club», Мария Юсупова, «Центр Дислексии Татьяны Гогуадзе» и АНО ВО «Институт современного искусства».

Проект «Дислексики в современном искусстве» — это попытка привлечь внимание общественности к проблеме дислексии.

Работы Серджо можно было увидеть на недавней выставке «Арт-Москва» в Гостином Дворе, а некоторые полотна уже находятся в частных коллекциях России и Италии.