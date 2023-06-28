Выставка афиш к спектаклю «Тот «Смертельный номер» открылась в театре Олега Табакова

В Московском театре Олега Табакова состоялось открытие выставки афиш к спектаклю «Тот «Смертельный номер»

Цирк и клоунада – искусство, где бесстрашие и смелость преодолевают страх, рядом же – смех и слёзы. 21 афишу, выполненную молодыми людьми из Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, можно увидеть на улице возле Сцены на Сухаревской

Выставка – не только творческий, но и образовательный проект, реализованный Академией АртМастерс совместно с Театром. На протяжении нескольких месяцев ребята учились работать с графическим дизайном с нуля. Молодые дизайнеры и художники соединили в произведениях афишного искусства не только современность, но и отдали дань уважению эпохам и стилям прошлого.

Кубизм и футуризм, отголоски сюрреализма, ирония и юмор эмотиконов, лапидарность графического языка – отличительные черты работ молодых. Афиша призвана привлекать зрителя, зазывать его на представление или спектакль. В каждой работе прослеживается умение работать с формой, цветом, их сочетанием и взаимодействием.

На протяжении месяца все желающие могут проголосовать за лучшую работу, которая получит статус «Выбор зрителей», впоследствии будет использоваться в рекламных материалах спектакля.

Проект реализован в партнерстве с Национальным открытым чемпионатом творческих компетенций ArtMasters при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Марина АБРАМОВА

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