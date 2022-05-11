Выставка «Александр Матвеев и его школа» открывается в Музее-заповеднике «Абрамцево

Выставка «Александр Матвеев и его школа» из собраний Музея-заповедника «Абрамцево», Объединения московских скульпторов Московского Союза художников, частных коллекций представляет произведения крупнейшего русского скульптора ХХ столетия Александра Терентьевича Матвеева. Проходит в рамках экспозиции «Абрамцево. Искусство ХХ века». С Абрамцевом скульптора опосредованно связывают годы его работы мастером-лепщиком на керамическом предприятии С.И. Мамонтова за Бутырской заставой в Москве. Материал выставки позволяет проследить ретроспекцию творчества Матвеева — от «архаических мальчиков» 1908–1911 годов к вершинам «пластического реализма» — «Автопортрету» 1939 года и «Голове А.С. Пушкина» 1938–1940 годов.

Выставка обращается к прочно вошедшему в историю отечественного искусства понятию — «матвеевская школа пластики». Преподаватель с тридцатилетним стажем, А.Т. Матвеев в каждом пришедшем к нему ученике видел живую творческую личность, видел художника и развивал в нём художника. В мастерских, руководимых Александром Терентьевичем, ощущалась связь с русской и мировой пластической традицией. На выставке представлены произведения 25 скульпторов матвеевской школы разных поколений. Матвеевская школа привержена классике. Вместе с тем она демонстрирует новаторскую пластическую систему, в которой тема поднимается на высоту цельного художественного образа, отличающегося законченностью своего внутреннего построения.

Выставка «Александр Матвеев и его школа» выявляет тенденцию в отечественном пластическом искусстве ХХ века, направленную на сохранение видовых качеств скульптуры.

Выставка работает с 19 мая по 11 сентября 2022 года.

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