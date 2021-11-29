Выставка Ани Желудь «Персональное пространство» в PA gallery

На стенде PA gallery открылась новая выставки Ани Желудь «Персональное пространство».

Этот проект — дискурс на тему личного взаимодействия с компонентами современного мира, понимания себя относительно реальности и определение своей ценностной ориентации. Свое персональное пространство художница выстраивает и наполняет условными предметами быта: пианино, на котором невозможно сыграть, стулья, на которые сложно присесть, одежда и обувь, которые нельзя примерить, столы, торшеры, оконные рамы — вещи, лишенные своей первичной функции, как мир платоновских эйдосов. Пространственные метафорические рисунки Ани Желудь — это ничто иное, как перефокусировка сознания с масштаба бытовой повседневности, внутреннего словесного диалога, на масштаб, приближенный к видению истинного мира, в который все давно включены.

Аня Желудь родилась в 1981 году в Ленинграде. Училась в Санкт-Петербургском художественном училище им. Н.К. Рериха, Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. А.Л. Штиглица. В 2007, 2010 и 2012 году номинирована на всероссийскую премию в области современного искусства «Инновация», в 2008, 2013 и 2017 номинирована на «Премию Кандинского». В 2009 году участник основного проекта 53-й Венецианской биеннале современного искусства.

Работы художника находятся в Московском Музее Современного Искусства, в частном Музее Актуального Искусства в Москве, в Государственном Центре современного искусства, в музее Нонконформистского Искусства в Санкт-Петербурге, в Государственном Эрмитаже, в Государственном Русском музее, Государственной Третьяковской Галерее.

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