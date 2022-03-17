Выставка архитектурной фотографии «В стиле московского модерна» открывается в особняке Носова

18 марта 2022 года в Особняке Носова, филиале Российской государственной библиотеки для молодёжи, состоится открытие выставки молодых фотографов «В стиле московского модерна», приуроченная к 160-летию со дня рождения знаменитого архитектора Льва Кекушева.
В одном проекте собраны уникальные фотоистории художников, созерцающих и осмысляющих наследие одного из крупнейших мастеров стиля модерн, создателя интерьеров филигранного исполнения. Произведения Льва Кекушева — здания, выбивающиеся из многоликого образа города, сохраняющие вдохновение автора.
Фотохудожники, исследуя стиль и работы Льва Кекушева, сами определяли акценты и ракурсы своих снимков. Участнице проекта Кате Берестовой интересно проникнуть в самую суть архитектурного проекта. Найти в деталях отражение былого и вечного.
Серия работ Егора Подмарева направляет наше внимание к чертежам архитектора. Фотограф попытался проникнуть в его мысли, прочувствовать его творческие фантазии, ведь появление стиля модерн связано сразу с несколькими фундаментальными причинами: отказ от традиций и переосмысление прошлого, бурный технический прогресс, рост самосознания в европейских странах.
Вячеслав Федоренков считает, что, работая с темой архитектурного наследия, возвращаешься к мысли о творческом замысле автора, о том, как из тяжёлого, холодного материала можно создавать лёгкие, будто парящие в небе здания. Главным элементом у него выступает лев, символизирующий силу и храбрость человека, смотрящего в будущее. Именно львам Льва Кекушева было суждено пережить вместе с городом все его радости и невзгоды и войти в XXI век.
Евгения Балокина более 10 лет работает в направлении арт-фотографии, основная тема её творчества — взаимоотношение человека и пространства, в котором он находится.
Фотовыставка таинственных архитектурных образов организована Московским отделением Союза фотохудожников России и ИКК «Особняк купца В.Д. Носова»Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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