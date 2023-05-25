Выставка «Без границ. Художники Донбасса» пройдет в городах России

2 июня стартует тур выставочного проекта «Без границ. Художники Донбасса» в регионах России. Выставки пройдут в 9 городах: Саратов, Воронеж, Иркутск, Салехард, Новый Уренгой, Надым, Самара, Великий Новгород, Санкт-Петербург. Проект «Без границ. Художники Донбасса» призван через искусство раскрыть мироощущение людей, оказавшихся в эпицентре геополитического противостояния.

Проект «Без границ. Художники Донбасса» реализован Арт-кластером «Таврида» совместно с медиапроектом о современном искусстве «ART Патруль». Проект ценен тем, что в нем художники получили возможность через искусство поделиться с обществом своим восприятием происходящих событий. Презентация выставки состоялась в рамках Фестиваля изобразительного искусства, проходившего в дни фестиваля «Таврида.АРТ» в Крыму с 15 по 19 августа 2022 года. Отбор работ производился в конкурсном порядке. В нем приняли участие художники, рожденные и/или проживающие в Донбассе и представляющие разные направления: живопись, графику, перформанс, инсталляции, видео-арт и другие. По итогам отбора в экспозицию вошли работы 26 молодых творцов из Донбасса. За дни фестиваля выставку посетило более 5000 зрителей, в том числе почетные гости и эксперты «Тавриды».

Картины художников отражают внутренние переживания и сокровенные мечты, обнажают скрытые чувства жителей Донбасса. На выставке можно увидеть жизнь в самых разных ее проявлениях: более темные работы ассоциируются с ужасом военного времени, разрушенными домами и состоянием опустошенности, а рядом с ними располагаются яркие и светлые холсты – это воплощение веры в наступление мирного времени, продолжения жизни и процветания творчества.

Проект «Без границ. Художники Донбасса» представляет личную рефлексию молодых творцов, в очередной раз доказывая, что именно искусство может стать настоящей опорой для человека.

В ноябре 2022 года выставочный проект представили в Луганской государственной академии культуры и искусств им. М. Матусовского в Луганске и в Художественном музее им. А.И. Куинджи в Мариуполе, а с 5 по 22 декабря экспозиция была открыта для всех желающих в рамках культурной программы Недель «Таврида.АРТ» в Москве в Доме Молодежи в Центральном выставочном зале «Манеж». Теперь же проект едет в тур по стране, чтобы как можно больше жителей России увидели работы Донбасских художников.

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