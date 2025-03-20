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ДомойМоскваВыставка «Частный выбор. Ман Рэй, Кертес, Блюменфельд» открылась в Галерее Люмьер

Выставка «Частный выбор. Ман Рэй, Кертес, Блюменфельд» открылась в Галерее Люмьер

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Rodney Smith Reed Floating above Giant Top Hat with Umbrella, New York, 2014 Архивная пигментная печать Тираж: 2 из 25 Размер отпечатка: 51 х 51 см Подпись наследника на этикетаже, штамп фонда Родни Смита и номер отпечатка в тираже на лицевой стороне
Rodney Smith Reed Floating above Giant Top Hat With Umbrella, New York, 2014. Архивная пигментная печать Тираж: 2 из 25 Размер отпечатка: 51 х 51 см. Подпись наследника на этикетаже, штамп фонда Родни Смита и номер отпечатка в тираже на лицевой стороне

В Галерее Люмьер открылась выставка «Частный выбор. Ман Рэй, Кертес, Блюменфельд» из коллекции Культурного центра «Михалково». На примере произведений выдающихся художников кураторы проекта предлагают проследить общую эволюцию сюрреализма в искусстве фотографии. Три основных раздела выставки посвящены ранним экспериментам мастеров первой половины XX века, фотографам середины столетия, когда экспериментальное фотоискусство было тесно связано с индустрией моды, а также современным художественным поискам в русле стилистики сюрреализма.

Сюрреализм, оформившийся как художественное направление в 1920-х годах, оказал мощное влияние на фотографию, превратив ее из способа фиксации предметов материального мира в средство выражения иррационального и подсознательного. В этот период художники активно искали способы разрушить привычные представления о реальности, используя экспериментальные методы съемки и печати. Центральное место в экспозиции займут произведения авторов первой половины XX века, которые гармонично сочетают в своих работах элементы сюрреализма и классическую эстетику — Ман Рэя, Хорста П. Хорста, Георгия Гойнинген-Гюне и Эрвина Блюменфельда.

В числе экспонатов редкие прижизненные авторские отпечатки с уникальной идентификацией. Среди подобных работ — фотографии Ман Рэя, сделанные на Международной выставке сюрреализма, которая прошла в 1938 году в галерее «Изящные искусства» (Париж), а в прошлом году с успехом участвовали в крупнейшей выставке в Центре Помпиду в честь столетия сюрреализма.

После Второй мировой войны искусство фотографии уверенно двигается в сторону коммерции и индустрии моды, однако мастера второй половины XX века продолжают активно использовать сюрреалистические приемы. Интегрированные в культуру глянца, они позволяют сформировать новые каноны визуальной эстетики. Экспрессивная съёмка Уильяма Кляйна, парадоксальные конфигурации Мелвина Соколски и Ги Бурдена, изысканные стилизации Шейлы Мецнер и постановочные портреты Жана-Мари Перье представляют совокупность методов и технологий, способствовавших дальнейшему развитию приемов сюрреализма в фотоискусстве. Символическим центром этой части экспозиции может служить знаменитая работа Стива Шапиро, который создал один из знаковых портретов Рене Магритта, где художник изображен в своей культовой шляпе-котелке на фоне «Голконды».

В третьем разделе представлены работы современных фотографов Родни Смита и Тима Уокера, переосмысляющих традиции сюрреализма в новой реальности.

Американский художник Родни Смит предпочитал работать с пленкой, создавая кадры-сновидения, в которых герои парят над землей, балансируют на краю пропасти или взаимодействуют с фантастическими объектами.

Британский fashion-фотограф Тим Уолкер создает сложные, театрализованные сцены, наполненные необычными персонажами и фантастическими сюжетами, соединяющими мир высокой моды с визуальной сказкой. Его съемки для Vogue — это целые постановочные спектакли, где реальность подчиняется законам сна.

Steve Schapiro. Silver Cloud (Castelli), 1965. Бромсеребряная печать. Тираж: 2 из 12. Размер отпечатка: 81 х 106,5 см. Подпись автора на этикетаже
Steve Schapiro. Silver Cloud (Castelli), 1965. Бромсеребряная печать. Тираж: 2 из 12. Размер отпечатка: 81 х 106,5 см. Подпись автора на этикетаже
Steve Schapiro. Magritte MOMA, 1965. Бромсеребряная печать. Тираж: 6 из 25. Размер отпечатка: 50 х 40 см. Подпись автора на этикетаже
Steve Schapiro. Magritte MOMA, 1965. Бромсеребряная печать. Тираж: 6 из 25. Размер отпечатка: 50 х 40 см. Подпись автора на этикетаже
William Klein. Sonia + Mirrors. Time Square. New York, 1963. Бромсеребряная печать. Размер отпечатка: 40 х 30 см. Подпись автора на обороте
William Klein. Sonia + Mirrors. Time Square. New York, 1963. Бромсеребряная печать. Размер отпечатка: 40 х 30 см. Подпись автора на обороте
Sheila Metzner. Joko Passion, 1985. Fresson Print. Тираж: 3 из 15. Размер: 42 х 63 см. Подпись автора на обороте
Sheila Metzner. Joko Passion, 1985. Fresson Print. Тираж: 3 из 15. Размер: 42 х 63 см. Подпись автора на обороте
Rodney Smith. Flynn Reading on a Pile of Books, New York, 2012. Архивная пигментная печать. Тираж: 10 из 25. Размер отпечатка: 51 х 51 см. Подпись наследника на этикетаже, штамп фонда Родни Смита и номер отпечатка в тираже на лицевой стороне
Rodney Smith. Flynn Reading on a Pile of Books, New York, 2012. Архивная пигментная печать. Тираж: 10 из 25. Размер отпечатка: 51 х 51 см. Подпись наследника на этикетаже, штамп фонда Родни Смита и номер отпечатка в тираже на лицевой стороне
Melvin Sokolsky. Big Chair Lean, 1963. Архивная пигментная печать. Тираж: 7 из 25. Размер отпечатка: 112 х 89 см. Подпись автора на этикетаже
Melvin Sokolsky. Big Chair Lean, 1963. Архивная пигментная печать. Тираж: 7 из 25. Размер отпечатка: 112 х 89 см. Подпись автора на этикетаже
Jean-Marie Périer. Françoise Hardy and Salvador Dali, Cadaqués, October, 1968. Архивная пигментная печать. Тираж: 5 из 12. Размер отпечатка: 83х58,5 см. Подпись автора на этикетаже
Jean-Marie Périer. Françoise Hardy and Salvador Dali, Cadaqués, October, 1968. Архивная пигментная печать. Тираж: 5 из 12. Размер отпечатка: 83х58,5 см. Подпись автора на этикетаже
Guy Bourdin. Advertising campaign for the Charles. Jourdan brand, September, 1979. C-Print. Тираж: 5 из 18. Размер отпечатка: 60 х 90 см. Подпись наследника на этикетаже
Guy Bourdin. Advertising campaign for the Charles. Jourdan brand, September, 1979. C-Print. Тираж: 5 из 18. Размер отпечатка: 60 х 90 см. Подпись наследника на этикетаже
George Hoyningen – Huene Lee Miller and Agnetta Fisher, Vouge's Eye View, 1932. Платиновая печать. Тираж: 7 из 27 + 3 AP. Размер отпечатка: 55 х 40 см. Подпись наследника и штамп фонда на обороте
George Hoyningen – Huene Lee Miller and Agnetta Fisher, Vouge’s Eye View, 1932. Платиновая печать. Тираж: 7 из 27 + 3 AP. Размер отпечатка: 55 х 40 см. Подпись наследника и штамп фонда на обороте
Bohumil Stastny. Nude, 1946-48. Бромсеребряная печать. Размер отпечатка: 23 х 15 см. Подпись автора на обороте
Bohumil Stastny. Nude, 1946-48. Бромсеребряная печать. Размер отпечатка: 23 х 15 см. Подпись автора на обороте
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