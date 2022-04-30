Выставка «Человек иронический. К 100—летию Юрия Левитанского» открывается в ГМА им А.В. Щусева

17 мая 2022 года Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева представляет выставку, приуроченную к 100-летию со дня рождения поэта Юрия Левитанского. Мультимедиа экспозиция позволит погрузиться в атмосферу той эпохи, в которой он жил и творил: от воссозданных картин детства до интерьера рабочего кабинета выдающегося поэта. На выставке будут представлены документы, рукописи, фотографии, личные предметы и вещи, предоставленные семьей Юрия Левитанского. Стихи Юрия Давидовича «оживут» благодаря видеоинсталляциям и видео-мэппингу.

В. Плотников. Портрет Юрия Левитанского

Юрий Левитанский (1922–1996) — поэт поразительным образом одновременно народный и, в то же время, в некотором роде недооцененный. С одной стороны его стихи о войне («Ну что с того, что я там был») или тексты песен («Диалог у новогодней елки», «Каждый выбирает для себя») невероятно популярны, до такой степени, что имя автора выпадает, растворяется во множественности повторений. С другой – его имя оказалось в узком пространстве между официальной и подцензурной литературой и поэтому не так часто попадает в хрестоматийные перечислительные ряды.

Через призму своего творчества Юрий Давидович, особым, свойственным только ему образом, изучал и постигал отечественный ХХ век. Строка стихотворения «Сквозь трагический этот век проходит он, иронический человек», которая послужила вдохновением для названия выставки, несет в себе важную идею постоянной рефлексии, переоценки собственной жизни, эпохи и ее ценностей. «Личное отношение к несправедливости мироустройства, личный стыд перед всем живущим слышим в поэзии Левитанского отчетливей, нежели голос отчаянья…», — пишет о поэте литературовед Виктор Куллэ.

Юрий Левитанский родился на заре советской власти, а умер в разгар девяностых на пике отторжения ценностей прежней эпохи. Прошел две войны, испытал как советскую неприкаянность, так и советское интеллигентское благополучие. Таким образом, рассказ о нем — это не только рассказ о поэте, но и рассказ об эпохе. Рассказ, продолжающий его интонацию.

Выставка завершит работу 26 июня.

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