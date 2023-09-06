Выставка Давида Глориана «Очарование России. Взгляд изнутри»

12 сентября в особняке Библиотеки-читальни имени А.С. Пушкина откроется выставка работ французского фотохудожника, живущего в России, Давида Глориана.

Давид Глориан начал карьеру фотокорреспондентом в 1997 году. На данный момент работает в России в качестве независимого фотографа, организует выставки своих работ в аналоговой и цифровой фотографии и реализует несколько творческих проектов. С детства фотохудожника очаровывала и притягивала Россия, привлекала подлинность и дикость пейзажей, искреннее и открытое отношение людей и то, что страна во многом сохранила свою историю и культуру.

Экспозиция будет разделена на четыре зала, каждый из которых представит искусство в России в разных его проявлениях: русский балет, театр, российские модельеры, музыканты, певцы, ремесленники и многое другое.

В работах Давида много света и теней, бликов и отражений. Каждый элемент в кадре продуман и намеренно включен в композицию. Автор словно «рисует» каждый снимок в объективе фотоаппарата, создавая настоящую картину.

Фотовыставка — это взгляд на Россию глазами французского мастера, это возможность узнать, как видят ее многогранность иностранцы. Это своего рода признание художника в любви к культуре, к красоте окружающего его пространства и к жителям, населяющим его.

Выставку можно посетить до 8 октября в часы работы читальни.

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