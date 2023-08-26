Выставка «Дом с самоваром. Живопись и коллекция» открывается в Москве

1 сентября 2023 года в Галерее Беляево Объединения «Выставочные залы Москвы» откроется выставка «Дом с самоваром. Живопись и коллекция». Передвижной художественно-просветительский проект Екатерины Ульяновой – художника, педагога, члена Творческого Союза художников России – представляет живописные произведения, а также предметы старины из семейной коллекции: антикварные жаровые самовары середины XIX-начала XX веков и куклы-грелки («чайницы») времен СССР.

Основной жанр в творчестве Екатерины Ульяновой – тематический натюрморт, где главным действующим «персонажем» становится самовар, вокруг которого складывается интересная история о доме и семье, о прошлом и нынешнем, и кукла-чайница как олицетворение хозяйки дома, прекрасной хранительницы домашнего уюта и тепла.

Первая выставка «Дом с самоваром. Живопись и коллекция» состоялась в начале 2020 года. На данный момент в коллекции семьи Ульяновых более 50 антикварных жаровых самоваров XIX – начала XX веков, изготовленных на разных фабриках: наследников В. С. Баташева, Н. А. Воронцова, И. Ф. Капырзина, Б. Г. Тейле, В. Д. Салищева, Я. М. Соболева, М. И. Слиозберга и других производителей.

Каждый самовар на выставке имеет свою историю. Многие водогреи сохранены в первозданном виде, но некоторые экспонаты потребовали «спасения» реставратором. Украшение коллекции – самовар «Византийский бокал» или «Цыганский бокал», восстановлен с необычным покрытием «черненая медь». А самым интересным экспонатом, ранее не выставляющимся, стал двухлитровый самовар тет-а-тет «Рюмка гладкая» фабрики Н. А. Воронцова, сделанный по заказу московского торгового дома «Мюр и Мерилиз» (ныне ЦУМ).

Выставка «Дом с самоваром. Живопись и коллекция» способствует возрождению и сохранению традиций, популяризирует российское историческое и культурное наследие, демонстрирует подрастающему поколению бережное отношение и уважение к старинным предметам, к труду мастеров.

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