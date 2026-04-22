Выставка «Душа России живет в деревне» Андрея Подшивалова открылась в Российской академии художеств

Российская академия художеств представляет выставку произведений члена-корреспондента РАХ Андрея Геннадиевича Подшивалова «Душа России живет в деревне». Экспозиция продемонстрирует более 20 живописных и графических произведений, среди которых «Моему прадеду 25 лет» (2019), «Счастье» (2019), «Волки» (2020), «Песнь жаворонка» (2023), «Семейные заботы» (2024), «Свидание» (2025) и другие знаковые работы.

Всё его творчество как «художника-деревенщика» подчинено задаче сохранить, не дать растворить под натиском глобализации российскую аутентичность, национальные традиции, уклад и истоки. Как отмечает сам живописец: «Если бы меня спросили, что станет главной темой моих художественных поисков, я бы, не задумываясь, ответил, что душа моя принадлежит русской деревне. Тут я вырос, тут родилась моя мечта, на берегах великой русской реки закладывалось здание моего творческого облика, деревня стала местом отдохновения, где я черпаю силы и воскресаю душой».

Уроженец села Кислянка Целинного района Курганской области, получил классическое академическое образование. Окончив художественную школу и факультет живописи художественного училища в Куйбышеве (ныне Самара), поступил в Московский государственный академический художественный институт им. В.И. Сурикова. Важным этапом в его профессиональном становлении стала работа в доме творчества «Академическая дача имени И.Е. Репина», где его наставниками были академики РАХ В.М. Сидоров, А.П. Левитин, Ю.П. Кугач, знаменитые братья А.П. и С.П. Ткачевы и другие. По словам Андрея Геннадиевича, работа под руководством великих живописцев помогла ему сформировать собственный творческий язык. В мастерской А.П. Левитина он познакомился с таким понятием, как культура мазка, которая предполагает гармонию стилевого единства, создающую классическую завершенность формы и неповторимую, не осознаваемую созерцателем прелесть профессионально выполненной работы. Мастер сюжетной картины Ю.П. Кугач оказался особенно близок живописцу тематикой и направленностью своего творчества. От него автор перенял убеждение, что сюжетные картины должны внушать зрителю оптимизм и вкус к жизни, будить в нем энергию мысли, побуждать к сотворчеству. Особое влияние на формирование его художественного метода оказал академик А.М. Грицай, с которым он неоднократно выезжал на совместные этюды. Последователь отечественной школы реалистического искусства, он каждый год путешествует по стране в поисках натуры, записывает воспоминания и собирает подлинные предметы крестьянского быта, которые нередко демонстрирует на выставках наряду с живописными полотнами, погружая зрителя в атмосферу жизни русских сёл.

Полотна А.Г. Подшивалова наполнены необыкновенным умиротворением, спокойствием, гармонией и, кажется, что сельская жизнь протекает легко, без лишней суеты, хотя она не так проста и гармонична, как кажется при первом взгляде. Особое эмоциональное напряжение возникает в работах, вдохновлённых поздней холодной осенью: в этот период живописец особенно остро переживает тоску и одиночество — эти чувства находят отражение на холсте. Его творчество не ограничивается живописью — темы, затронутые на полотнах, он продолжает раскрывать в литературных произведениях, дополняя повествование новыми деталями. За сборник «Деревенские рассказы» в 2021 удостоен I премии имени Сергея Есенина «Русь моя». Постоянный участник всероссийских, международных художественных выставок с 1995 года. Творчество автора отмечено рядом профессиональных и общественных наград, является лауреатом I степени XVII Московской международной выставки-конкурса современной живописи «Золотая кисть – 2007», финалистом 1-ого Международного Биеннале масляной живописи Дафэн в Китае (2018), дипломантом фестиваля «Время Вперед» (2019) и трижды обладателем диплома Гран-при Всероссийского конкурса «Семья – душа России» (2019, 2020, 2025) среди профессиональных художников. За достижения в изобразительном искусстве награжден Серебряной медалью Российской академии художеств (2012) и Серебряной медалью Творческого Союза художников России (2020). За вклад в развитие современной русской литературы Российский союз писателей наградил А.Г. Подшивалова медалью «Сергей Есенин 125 лет», медалью «Николай Некрасов 200 лет», медалью «Федор Достоевский 200 лет».

