Выставка Евгении Стариковой «Потенциал ограничения» открылась в столице

Центр Творческих Индустрий «Фабрика» представляет персональную выставку Евгении Стариковой «Потенциал ограничения», где показана одноименная тотальная инсталляция. Проект реализуется в рамках новой программы поддержки студенческих проектов «Сцепление».

Заборы, решётки на окнах, перила — всё это является разновидностью ограничения. Всё это — знак запрещающий, предписывающий, задающий определённый вектор движения, отделяющий одних от других. Они повсюду — достаточно выглянуть в окно или выйти на лестничную клетку. Французский социолог и философ Анри Лефевр подчеркивал, что город — это процесс, в котором пространство не просто существует, но активно производится через социальные практики. Оно должно быть понято не как фон, но как активная структура, которая формирует повседневную жизнь. Пространство интенсивно влияет на человеческое восприятие, поведение и сознание.

Ограничения и сдерживания, какой бы природой они не обладали могут казаться нерушимыми, вечными. Они могут диктовать образ жизни, конституировать саму жизнь. При столкновении с ограничением важно не соглашаться и не принимать его как должное. Действительность не выбирается, но каждый человек волен совершать выбор — что делать в заданных условиях и что делать с заданными условиями.

Жизнь и ее условия не статичны, состояние не статично, ограничение не статично. Оно автоматически содержит в себе освобождение, оно по природе своей содержит в себе трансформацию. Важен не сам факт наличия ограничения, а то, чем оно может стать.

Тотальная инсталляция «Потенциал ограничения» представляет собой демонстрацию возможного альтернативного порядка — привычные уличные ограничители пересобираются в лестницы, тем самым образуя иное пространство, открытое для разнородных потоков движения и их смешений, происходит слом оппозиций.Круговое расположение устремлённых ввысь «лестниц» композиционно отсылает к храмовой архитектуре, ротонде, каждая «лестница» предстаёт «колонной». Трансформация ограничения в механизм освобождения и подъёма становится столпом, опорой, рупором, базисом и фундаментом пространства. Бывшие ограничители, обращённые в новую форму и значение, приобретают сакральный характер.

В это же время сама круговая двухэтажная архитектура «Актового зала» и выстраивание лестниц по центру превращают всё пространство в одну большую инсталляцию — обратный паноптикум. В классическом паноптикуме люди поодиночке находятся за решётками по периметру помещения и не имеют возможности передвигаться, в центре располагается башня, изнутри которой за заключёнными реализуется наблюдение. Здесь ситуация кардинально трансформируется: зрители могут свободно перемещаться в пространстве и созерцать, наблюдать за «башней»-триумфом освобождения, восставшими решётками, помещёнными в центр. Паноптикум (от др. греч. «всё» + др. греч. ὀπτικός «видимый») в случае выставки делает видимыми динамичность, изменчивость, присущую вещам, и саму возможность иной системы без выстроенных жёстких траекторий движений и насажденных разделений между людьми, которая зачастую ускользает из поля зрения.

Евгения Старикова родилась в 2004 году, живёт и работает в Москве и Мытищах. На 2025 год является студенткой 2 курса направления «Современное искусство» в Школе Дизайна НИУ ВШЭ. Её проекты выставлялись в ММОМА, ЦСИ Винзавод, галерее Электрозавод, ЦТИ Фабрика и др.

Ключевое направление практики Евгении Стариковой — смещение центра принятия решений с «мёртвой» структуры на человека, возможное становление последнего катализатором событийности. Художница исследует темы субъективности, отчуждения, движения и статики, пассивности и участия, выступая за «разрыв с диктатом материи». Мотив, связующий большинство работ, заключается не только в выявлении лакун, констатации некой проблемы, но обязательно в предложении возможной альтернативы и поиске вариантов её осуществления. Художница работает на стыке медиумов, подчеркивая изменчивость и разнородность любого явления, однако чаще всего обращается к реди-мейду и перформансу. Основой инсталляций становятся обыденные вещи, например, сиденья из метро или ремни безопасности, которые изымаются художницей из повседневности и открывают возможность для постановки естественного порядка вещей под вопрос. Помимо этого, выбранными объектами часто становятся тяжёлые, крупные, неподвижные вещи — металлические решётки, тонны мешков с песком, однако, трансформируя их в ходе работы, художница подчёркивает — нет ничего статичного, всё поддаётся изменению.