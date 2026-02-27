Выставка-фильм «Дзига Вертов. Киноглаз» открылась в Центре «Зотов»

Центр «Зотов» представил первую в России выставку Дзиги Вертова — ключевой фигуры советского киноавангарда и пионера документального кино. Выставка-фильм позволит в буквальном смысле погрузиться в художественную вселенную режиссера и увидеть, как рождались его идеи, повлиявшие на всю современную культуру — от кинематографа и масс-медиа до клипов и рилсов.

Дзига Вертов на выставке предстает не просто как гениальный режиссер, но как организатор нового видения. В 1920-е, когда на экране преобладали экранизации и мелодрамы, он призывал полностью отказаться от игрового кино, настаивая на использовании кинокамеры для фиксации реальности, а монтажа — для ее переосмысления. Вертовская концепция «жизни врасплох» означала, что режиссер всегда находится в центре событий и с помощью «киноглаза» ловит фрагменты повседневности. По Вертову, жизненный факт, зафиксированный на камеру, мог быть инструментом эмоционального воздействия и менять сознание.

Сегодня, когда съемка повседневности с помощью смартфонов стала привычным явлением, Дзига Вертов кажется более современным, чем многие другие режиссеры за столетнюю историю кино. Его визуальный манифест «Человек с киноаппаратом» (1929) признан одной из лучших картин в истории кино и продолжает вдохновлять кинематографистов по всему миру. Непосредственное влияние Вертова прослеживается не только в документальных фильмах XX и XXI века, но и в картинах «новых волн» . А приемы («скрытая камера», замедленная и ускоренная съемки, двойная экспозиция, сплит-экран, «голландский угол»), внедренные Вертовым и созданной им группой «киноки» («кино» + «око»), используют как режиссеры большого зрительского кино, так и авторы видео-арта.

Вертов верил, что кино — это способ мышления и инструмент познания реальности, поэтому и проект, посвященный его творчеству, решен в формате выставки-фильма. В экспозиции, напоминающей в плане круглую бобину с кинопленкой, хронологически разворачиваются главные события творческой биографии режиссера, его группы «киноки», их единомышленников, критиков и последователей. Фильмы дополнены фотографиями, анимацией, архивными материалами, отрывками из дневников и киножурналов.

Многослойное пространство выставки, созданное музейным бюро Planet9 и ее основателем Агнией Стерлиговой, дает посетителям возможность стать активными участниками процесса просмотра. Двигаясь по разделам «Век кино», «Кинонеделя», «Киноправда», «Киноглаз», «Человек с киноаппаратом», «Энтузиазм», «Сказка о великане», «После Вертова», посетитель одновременно оказывается зрителем нескольких десятков экранов . Идея «киноглаза» — гибрида человеческого зрения и «глаза механического» — легла в основу принципа, позволяющего не просто видеть, но и воспринимать экспозицию чувственно. Разделы дополняет монтажный стол, где посетители экспериментируют с принципами монтажа, пробуя вручную собирать из кадров и интертитров законченное высказывание.

Неотъемлемой часть выставки стала аудиосреда, которую посетители воспринимают через индивидуальные наушники. Выставку сопровождает специально поставленное радиоинтервью с Дзигой Вертовым, где его ответы — это точные цитаты кинорежиссера из воспоминаний и дневников. Роли озвучили известные российские актеры. Вертова — Евгений Ткачук, радиодиктора — Игорь Миркурбанов, а жену Вертова, Ольгу Свилову, — Ольга Сутулова. Автором музыкальной концепции выступил российский поэт и композитор Олег Нестеров. Весь музыкальный ряд выставки подобран из его проекта «Три степени свободы», и составлен из киномузыки Олега Каравайчука, как вошедшей в картины, так и оставшейся за кадром в виде проб и дублей.

«Выбор Каравайчука для создания музыкального измерения фильмов Вертова на выставке не случаен. Режиссер-новатор Вертов и композитор-эксцентрик Каравайчук — словно братья-близнецы, их метод един, оба они фиксируют окружающий мир. Один обращает его в киноправду, другой впускает и делает слышимой непроявленную музыку, входя в поток с музыкантами. Метод Каравайчука — бриколаж, он никого не собирается вести вперед, наоборот, возвращает людей назад, в нулевую точку, где каждый и есть мир, а мир и есть он сам. Все это можно сказать и о Вертове. Ничего не создавать, а лишь проявлять, без потерь. Именно прозрачность дарует белизну», — Олег Нестеров.

Раздел «После Вертова» посвящен наследию Вертова и его влиянию на художников по всему миру. В нем представлены фильмы отечественных и зарубежных режиссеров и авторов видео-арта, продолжающих вертовские традиции — Жана-Люка Годара, Артавазда Пелешяна, Ольги Чернышевой, Дмитрия Венкова, Платона Инфанте, Виктора Косаковского и других. Там же, в финальном разделе выставки, частью экспозиции смогут стать и работы посетителей. Зрителям будет предложено выполнить девять заданий из телеграм-бота «Дневник кинока», вдохновляясь приемами объединения, снять и смонтировать небольшой ролик на смартфон. Прошедшие отбор видео будут транслироваться на экране в последнем разделе выставки, создавая экранную полифонию людей с киноаппаратами.

В экспозиции представлены предметы из коллекций 20 музеев и частных собраний, в том числе Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Государственная Третьяковская галерея, Государственный исторический музей, Музей кино, Госфильмофонд России, Политехнический музей, Мультимедиа Арт Музей , Москва, Театральный музей им. А. А. Бахрушина, Государственный музей В. В. Маяковского, Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова, Центр документального кино и другие.