Выставка фоторабот Нины Шацкой «Жажда жизни» открывается в РГДБ

29 августа 2022 года в 19:00 в Российской государственной детской библиотеке откроется выставка фоторабот Заслуженной артистки России, певицы и писательницы Нины Шацкой, сделанные ею во время путешествий по Африке, Азии, Латинской Америке, по северным и восточным регионам России. «Я наблюдала как люди выживают в самых невероятных условиях, как они сосуществуют с дикой природой, животным миром. Я видела, как охотятся львы и касатки, как рыбачат пеликаны и кормят своих детенышей морские котики. Мне посчастливилось увидеть красоту Земли, понять, что любое животное, растение, человек переполнены жаждой жизни. В экспозиции представлены мои самые любимые кадры, остановившие мгновение», — говорит она. На открытии выставки Нина Шацкая поделится воспоминаниями о своих путешествиях, расскажет о персонажах фотографий и местах съемок.
Выставка будет работать до 12 сентября.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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