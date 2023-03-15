Выставка графики Андрея Блиока в Российской академии художеств

15 марта Российская академия художеств представляет выставку произведений члена-корреспондента РАХ Андрея Андреевича Блиока. В его работах есть жизнь - тёплая, добрая, наполненная деталями и, в то же время, показанная «с высоты птичьего полёта». Он из тех счастливых художников, которые обладают особым взглядом на окружающий мир и кому удаётся в полной мере выразить своё «космическое» мироощущение. «Визитная карточка» мастера - оригинальность подачи, неожиданные ракурсы, скрупулёзная детализация и своеобразная поэзия повседневности. Тонкий, и в тоже время строгий график и яркий, корпусный живописец, он создаёт целые циклы произведений, посвящённых путешествиям по всему свету, неповторимые композиции с современным, гуманистическим взглядом на историческую тему, промышленность и урбанизацию. Лаконичные по решению графические листы, созданные во Франции, Италии, Казахстане, Кыргызстане, соседствуют с яркими и цветными живописными полотнами, прославляющими природу и красоту России. «Неземной колорит земного» абсолютно убедительно взят с самой что ни на есть повседневной натуры. Зачастую используя всего два цвета, два пастельных карандаша, красный и белый, как, например, в его Китайской серии, автор создаёт на цветной бумаге игру связи архитектуры и природы.

Андрей Андреевич Блиок родился в 1983 году в Ленинграде в семье Народного художника России, академика Российской академии художеств, профессора Андрея Николаевича Блиока и художника-реставратора, педагога Ирины Александровны Титоровой. Этот немаловажный факт его жизненной биографии не мог не оказать влияние на формирование творческой личности юного автора. В 2007 году А.А.Блиок окончил мастерскую монументальной живописи Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина при РАХ под руководством Народного художника СССР, академика и вице-президента РАХ, профессора Андрея Андреевича Мыльникова, а в 2010 году - искусствоведческую аспирантуру того же вуза, где учился у профессора кафедры русского искусства, заслуженного деятеля искусств РФ, члена-корреспондента РАХ Нины Сергеевны Кутейниковой.

В своём творчестве художник совмещает достижения академической школы живописи и графики с направлениями определенных периодов в изобразительном искусстве России начала ХХ века. Отбирая из окружающей природы необходимые для творчества элементы и цветовые отношения, Блиок создаёт неповторимые произведения искусства в свойственной только ему манере. Его произведения стали частью собраний российских государственных музеев и зарубежных частных коллекций. Автор - участник более сотни групповых выставок, его персональные выставочные проекты проходили во многих городах России и за рубежом. Творческую работу художник сочетает с активной общественной деятельностью. За 20 лет он организовал около ста культурно-выставочных проектов, в том числе международных. А.А.Блиок является главным редактором журнала о культуре и искусстве государств-участников СНГ, членом ряда творческих организаций. Неоднократно был отмечен почётными ведомственными и международными наградами и премиями.

Выставка завершит работу 2 апреля 2023 года.

Андрей Блиок. Солончаки в Евпатории. 2019. Бумага, пастель, карандаш

Андрей Блиок. Вид с храма Воскресенья Христова в Кадашах. 2021. Бумага, пастель

Андрей Блиок. Храм Василия Блаженного. 2022. Бумага, пастель

Андрей Блиок. Лотосы. 2020. Бумага, пастель

Андрей Блиок. Москва 2020. 2029. Бумага, пастель

Андрей Блиок. Раки в пруду. В период пандемии Covid-19. 2020. Бумага, пастель

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