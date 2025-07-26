VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМоскваВыставка «ХОРОШО БЫТЬ МОЛОДЫМ! Ленинград. 80-е. Митьки» открылась в «ARTBOX»

Выставка «ХОРОШО БЫТЬ МОЛОДЫМ! Ленинград. 80-е. Митьки» открылась в «ARTBOX»

editor
By editor
76
В-ARTBOX-Митьки
Фото © пресс-служба галерии «ARTBOX»

В новой выставочной галерее «ARTBOX» Группы «Эталон» на территории делового квартала «Серебряный фонтан» открылась выставка «ХОРОШО БЫТЬ МОЛОДЫМ! Ленинград. 80-е. Митьки». В экспозиции будут представлены работы арт-группы «Митьки», ставшей одним из ключевых явлений ленинградского искусства второй половины XX века.

«Митьки» – больше, чем группа художников: это целая субкультура, возникшая в начале 1980-х в Ленинграде. Их философия, описанная в манифесте Владимира Шинкарева, сочетает добродушие и иронию. Участники арт-группы проявляют себя в изобразительном искусстве, прозе, поэзии и стиле жизни. Главные принципы стиля «Митьков» — это доброта, несколько слезливая любовь к ближнему, жалостливость, предельная простота. Тельняшки, ватники, такие речевые обороты, как «дык», «братушка», «елы-палы», а также любовь к уменьшительно-ласкательным суффиксам стали символами ленинградского андеграунда.

В состав экспозиции выставочной галереи «ARTBOX» вошли работы С. Баделиной, А. Горяева, В. Голубева, А. Кузнецова, А. Митина, В. Тихомирова, Вл. Тихомирова, А. Филиппова, Д. Шагина, В. Шинкарева, В. Яшке и других художников.

Михаил Бузулуцкий, президент Группы «Эталон»:

«Мы очень рады открыть в деловом квартале “Серебряный фонтан” выставку легендарных “Митьков” – художников, чье творчество стало символом целой эпохи. Уверен, что такие выставки, соединяющие историю и современность, будут и дальше наполнять яркими событиями и значимыми именами культурное пространство Москвы, а галерея делового квартала Группы “Эталон” в Москве станет заметной частью жизни столицы».

Наталия Черкесова, руководитель арт-пространства mArs (Санкт-Петербург) и выставочного проекта:

«“Митьки” – это живые символы бесшабашного духа ленинградского андеграунда, чьи работы иронично рассказывают историю целой эпохи. Я рада, что московская публика сможет ощутить митьковский дух и познакомиться с их творчеством. Группа “Эталон” демонстрирует подлинную культурную чуткость, знакомя москвичей и гостей столицы с частью культурного и исторического наследия страны. Уверена, что выставка в “ARTBOX ЭТАЛОН” станет началом долгого и насыщенного диалога между девелоперами и представителями арт-сообщества, который мы с радостью поддержим».

Предыдущая статья
Музыкальное шоу «Ну-ка, все вместе! Народный кастинг» провели в Иркутске

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru