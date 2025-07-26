Выставка «ХОРОШО БЫТЬ МОЛОДЫМ! Ленинград. 80-е. Митьки» открылась в «ARTBOX»

В новой выставочной галерее «ARTBOX» Группы «Эталон» на территории делового квартала «Серебряный фонтан» открылась выставка «ХОРОШО БЫТЬ МОЛОДЫМ! Ленинград. 80-е. Митьки». В экспозиции будут представлены работы арт-группы «Митьки», ставшей одним из ключевых явлений ленинградского искусства второй половины XX века.

«Митьки» – больше, чем группа художников: это целая субкультура, возникшая в начале 1980-х в Ленинграде. Их философия, описанная в манифесте Владимира Шинкарева, сочетает добродушие и иронию. Участники арт-группы проявляют себя в изобразительном искусстве, прозе, поэзии и стиле жизни. Главные принципы стиля «Митьков» — это доброта, несколько слезливая любовь к ближнему, жалостливость, предельная простота. Тельняшки, ватники, такие речевые обороты, как «дык», «братушка», «елы-палы», а также любовь к уменьшительно-ласкательным суффиксам стали символами ленинградского андеграунда.

В состав экспозиции выставочной галереи «ARTBOX» вошли работы С. Баделиной, А. Горяева, В. Голубева, А. Кузнецова, А. Митина, В. Тихомирова, Вл. Тихомирова, А. Филиппова, Д. Шагина, В. Шинкарева, В. Яшке и других художников.

Михаил Бузулуцкий, президент Группы «Эталон»:

«Мы очень рады открыть в деловом квартале “Серебряный фонтан” выставку легендарных “Митьков” – художников, чье творчество стало символом целой эпохи. Уверен, что такие выставки, соединяющие историю и современность, будут и дальше наполнять яркими событиями и значимыми именами культурное пространство Москвы, а галерея делового квартала Группы “Эталон” в Москве станет заметной частью жизни столицы».

Наталия Черкесова, руководитель арт-пространства mArs (Санкт-Петербург) и выставочного проекта:

«“Митьки” – это живые символы бесшабашного духа ленинградского андеграунда, чьи работы иронично рассказывают историю целой эпохи. Я рада, что московская публика сможет ощутить митьковский дух и познакомиться с их творчеством. Группа “Эталон” демонстрирует подлинную культурную чуткость, знакомя москвичей и гостей столицы с частью культурного и исторического наследия страны. Уверена, что выставка в “ARTBOX ЭТАЛОН” станет началом долгого и насыщенного диалога между девелоперами и представителями арт-сообщества, который мы с радостью поддержим».