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ДомойМоскваВыставка художественных работ Владимира Соковина открылась в РАХ

Выставка художественных работ Владимира Соковина открылась в РАХ

editor
By editor
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В.Б.Соковнин. Автопортрет. 2020. 100х150, холст, масло. Собственность автора
В.Б.Соковнин. Автопортрет. 2020. 100х150, холст, масло. Собственность автора

Российская академия художеств представляет выставку произведений народного художника Российской Федерации, члена Президиума и академика РАХ Владимира Борисовича Соковнина. Экспозиция продемонстрирует более 20 полотен автора, созданных в последние годы, а также работу «Театр революции» (1986 г.) и небольшую инсталляцию костюмов и эскизов к кинофильму «Кин-дза-дза!», созданных совместно с супругой, художником Наташей Журавлевой.

В.Б. Соковнин. Наташа. 2020. 180х100 см холст, масло. Собственность автора
В.Б. Соковнин. Наташа. 2020. 180х100 см холст, масло. Собственность автора

Ведущий московский живописец, чья жизнь и творчество являются ярким примером плодотворного пути в мире искусства, в этом году отмечает свое 70-летие. Какие люди, характеры, чувства и судьбы удается зафиксировать художнику на холсте? Картины автора оставляют впечатление молчаливого диалога между героями произведений и зрителем. Точность найденных образов, будь то портрет любимой супруги за утренним чаем на летней веранде или вальяжная фигура уверенного в себе бизнесмена, — раскрывает интереснейший мир человеческих жизней, каждая из которых с достоинством носит свой внешний облик и бережет от лишних глаз подлинную внутреннюю суть.

В.Б. Соковнин родился в Москве в 1955 году и с юных лет демонстрировал склонность к художественному самовыражению. Это стремление привело его на факультет прикладного искусства Московского текстильного института имени А. Н. Косыгина, который он успешно окончил в 1982 году. Его многогранный талант проявился в кинематографе, где он работал как художник по костюмам в таких культовых фильмах, как «Чародеи» (режиссер Константин Бромберг, Одесская киностудия, 1982 г.) и «Кин-дза-дза!» (режиссер Георгий Данелия, Мосфильм, 1986 г.). Однако, несмотря на успешную карьеру в кино и дизайне, живопись всегда оставалась истинным призванием автора.

Владимир Борисович активно участвует в художественной жизни страны с 1976 года: его полотна неизменно появлялись на республиканских и всесоюзных выставках, включая персональные экспозиции, которые позволили ему заявить о себе как о самобытном и талантливом мастере. Станковые произведения автора хранятся в собраниях ведущих художественных музеев России, а также в частных коллекциях за рубежом – в Китае, Франции, Германии и США. Это свидетельствует о широком международном признании его таланта и востребованности его произведений на мировом арт-рынке. Его вклад в историю искусства выходит за рамки живописи — Соковнин принимал участие в масштабных проектах национального значения. Например, он является автором памятного триптиха «Память» (1985 г.), который украшает Музей Великой Отечественной войны на Поклонной горе. Он также внес свой вклад в воссоздание живописного убранства Храма Христа Спасителя (2000 г.), что подчеркивает его глубокую связь с историей и культурой России.

В.Б. Соковнин. Подруги. 2013. 150х100 см, холст, масло. Собственность автора
В.Б. Соковнин. Подруги. 2013. 150х100 см, холст, масло. Собственность автора
В.Б. Соковнин. Портрет молодого человека. 2011. 170х120 см, холст, масло. Собственность автора
В.Б. Соковнин. Портрет молодого человека. 2011. 170х120 см, холст, масло. Собственность автора

Изображая современников, Соковнин нередко обращается к традиции парадного портрета, создавая каждый раз особое пространство-фон, которое вне зависимости от меры конкретизации времени и места (от подробно-описательного, детализированного интерьера до однородной цветовой плоскости позади фигуры) помогает додумать структуру личности человека. Неповторимая индивидуальность поз портретируемых, их направленный на зрителя взгляд располагают к беседе, но не приглашают приблизиться вплотную или войти в картинное пространство. Самостоятельность характера модели сохраняет за собой право на определенную дистанцию. Связь между портретными и пейзажными работами художника лишь на первый взгляд кажется неочевидной. Люди и их окружение, в основном, пишутся тщательно и сдержанно, в то время как пейзажу свойственна большая свобода, широта мазка, цветовой «разгуляй». Портретируемые преимущественно показаны в их характеризующем для общества качестве — курсанта, наездницы, фехтовальщика, делового человека. А переменчивая природа, полная красочных переливов, жестких и мягких касаний, тончайших живописных наблюдений — наоборот, дана в своей первозданности и чистоте, не заселенной навязчивым человеческим присутствием.

В его работах всегда удивляет простой мотив, основанный на огромном опыте, умении обобщать увиденное, и естественность исполнения, соединенные с высоким мастерством, виртуозностью и безупречным вкусом. Любовью к родному краю пронизаны такие полотна, как «Белая ночь», «Любимый сад», «Пруд», «Зеленое болото», «Предзимье», «Сумерки», «Середина февраля» и другие. Умение работать с условной картинной глубиной, вводя взгляд зрителя через удаляющуюся тропинку, падающие диагональные тени, наклоненные ветви кустарника, выдает в нем художника, привыкшего мыслить трехмерностью пространства. Кажется, именно ему как созерцателю дана удача разглядеть нежность лежащего на еловых ветках снега в касаниях к светлому небу. Магия разнообразного творческого диапазона художника удивительным образом раскрывается в экспозиционном соседстве. Создается впечатление, будто героев его портретов отделяет от природной красоты и умиротворения только картинная рама. Стоит ее перешагнуть, — и все времена года, пойманные чутким взглядом и кистью живописца, станут для персонажей, а вслед за ними и для зрителя, тем «тайным садом», в котором мудрый единомышленник не нарушит драгоценной тишины.

В.Б. Соковнин. Студент. 40х50 см, холст, масло. Собственность автора
В.Б. Соковнин. Студент. 40х50 см, холст, масло. Собственность автора

Успех В.Б. Соковнина подкреплен многочисленными наградами, свидетельствующими о высоком признании его заслуг в области изобразительного искусства, среди которых почетный Орден Дружбы (2018 г.), орден «За заслуги в культуре и искусстве» (2025 г.), а также престижные ордена Преподобного св. Сергия Радонежского III и II степени (2001 и 2005 гг.). Многочисленные медали Российской академии художеств, Московского союза художников (МСХ), Московской организации Союза художников России (МОСХ), Союза художников России (СХР) и Творческого союза художников России (ТСХР) — дополнительное подтверждение его высокого профессионализма и значимости его вклада в российскую культуру. Художник ведет активную общественную деятельность, являясь членом комиссии при Президенте Российской Федерации по государственным наградам, Правления Московского отделения Союза художников России, комиссии по живописи Союза художников России, художественно-экспертного совета Студии военных художников имени М.Б. Грекова. С 2017 года входит в состав Президиума Российской академии художеств. При его непосредственном участии был осуществлен целый ряд масштабных международных и региональных выставочных проектов.

Текст составлен Управление информации (пресс-служба) РАХ на основе статьи члена-корреспондента РАХ В.Лагутенковой

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