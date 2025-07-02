Выставка художественных работ Владимира Соковина открылась в РАХ

Российская академия художеств представляет выставку произведений народного художника Российской Федерации, члена Президиума и академика РАХ Владимира Борисовича Соковнина. Экспозиция продемонстрирует более 20 полотен автора, созданных в последние годы, а также работу «Театр революции» (1986 г.) и небольшую инсталляцию костюмов и эскизов к кинофильму «Кин-дза-дза!», созданных совместно с супругой, художником Наташей Журавлевой.

Ведущий московский живописец, чья жизнь и творчество являются ярким примером плодотворного пути в мире искусства, в этом году отмечает свое 70-летие. Какие люди, характеры, чувства и судьбы удается зафиксировать художнику на холсте? Картины автора оставляют впечатление молчаливого диалога между героями произведений и зрителем. Точность найденных образов, будь то портрет любимой супруги за утренним чаем на летней веранде или вальяжная фигура уверенного в себе бизнесмена, — раскрывает интереснейший мир человеческих жизней, каждая из которых с достоинством носит свой внешний облик и бережет от лишних глаз подлинную внутреннюю суть.

В.Б. Соковнин родился в Москве в 1955 году и с юных лет демонстрировал склонность к художественному самовыражению. Это стремление привело его на факультет прикладного искусства Московского текстильного института имени А. Н. Косыгина, который он успешно окончил в 1982 году. Его многогранный талант проявился в кинематографе, где он работал как художник по костюмам в таких культовых фильмах, как «Чародеи» (режиссер Константин Бромберг, Одесская киностудия, 1982 г.) и «Кин-дза-дза!» (режиссер Георгий Данелия, Мосфильм, 1986 г.). Однако, несмотря на успешную карьеру в кино и дизайне, живопись всегда оставалась истинным призванием автора.

Владимир Борисович активно участвует в художественной жизни страны с 1976 года: его полотна неизменно появлялись на республиканских и всесоюзных выставках, включая персональные экспозиции, которые позволили ему заявить о себе как о самобытном и талантливом мастере. Станковые произведения автора хранятся в собраниях ведущих художественных музеев России, а также в частных коллекциях за рубежом – в Китае, Франции, Германии и США. Это свидетельствует о широком международном признании его таланта и востребованности его произведений на мировом арт-рынке. Его вклад в историю искусства выходит за рамки живописи — Соковнин принимал участие в масштабных проектах национального значения. Например, он является автором памятного триптиха «Память» (1985 г.), который украшает Музей Великой Отечественной войны на Поклонной горе. Он также внес свой вклад в воссоздание живописного убранства Храма Христа Спасителя (2000 г.), что подчеркивает его глубокую связь с историей и культурой России.

Изображая современников, Соковнин нередко обращается к традиции парадного портрета, создавая каждый раз особое пространство-фон, которое вне зависимости от меры конкретизации времени и места (от подробно-описательного, детализированного интерьера до однородной цветовой плоскости позади фигуры) помогает додумать структуру личности человека. Неповторимая индивидуальность поз портретируемых, их направленный на зрителя взгляд располагают к беседе, но не приглашают приблизиться вплотную или войти в картинное пространство. Самостоятельность характера модели сохраняет за собой право на определенную дистанцию. Связь между портретными и пейзажными работами художника лишь на первый взгляд кажется неочевидной. Люди и их окружение, в основном, пишутся тщательно и сдержанно, в то время как пейзажу свойственна большая свобода, широта мазка, цветовой «разгуляй». Портретируемые преимущественно показаны в их характеризующем для общества качестве — курсанта, наездницы, фехтовальщика, делового человека. А переменчивая природа, полная красочных переливов, жестких и мягких касаний, тончайших живописных наблюдений — наоборот, дана в своей первозданности и чистоте, не заселенной навязчивым человеческим присутствием.

В его работах всегда удивляет простой мотив, основанный на огромном опыте, умении обобщать увиденное, и естественность исполнения, соединенные с высоким мастерством, виртуозностью и безупречным вкусом. Любовью к родному краю пронизаны такие полотна, как «Белая ночь», «Любимый сад», «Пруд», «Зеленое болото», «Предзимье», «Сумерки», «Середина февраля» и другие. Умение работать с условной картинной глубиной, вводя взгляд зрителя через удаляющуюся тропинку, падающие диагональные тени, наклоненные ветви кустарника, выдает в нем художника, привыкшего мыслить трехмерностью пространства. Кажется, именно ему как созерцателю дана удача разглядеть нежность лежащего на еловых ветках снега в касаниях к светлому небу. Магия разнообразного творческого диапазона художника удивительным образом раскрывается в экспозиционном соседстве. Создается впечатление, будто героев его портретов отделяет от природной красоты и умиротворения только картинная рама. Стоит ее перешагнуть, — и все времена года, пойманные чутким взглядом и кистью живописца, станут для персонажей, а вслед за ними и для зрителя, тем «тайным садом», в котором мудрый единомышленник не нарушит драгоценной тишины.

Успех В.Б. Соковнина подкреплен многочисленными наградами, свидетельствующими о высоком признании его заслуг в области изобразительного искусства, среди которых почетный Орден Дружбы (2018 г.), орден «За заслуги в культуре и искусстве» (2025 г.), а также престижные ордена Преподобного св. Сергия Радонежского III и II степени (2001 и 2005 гг.). Многочисленные медали Российской академии художеств, Московского союза художников (МСХ), Московской организации Союза художников России (МОСХ), Союза художников России (СХР) и Творческого союза художников России (ТСХР) — дополнительное подтверждение его высокого профессионализма и значимости его вклада в российскую культуру. Художник ведет активную общественную деятельность, являясь членом комиссии при Президенте Российской Федерации по государственным наградам, Правления Московского отделения Союза художников России, комиссии по живописи Союза художников России, художественно-экспертного совета Студии военных художников имени М.Б. Грекова. С 2017 года входит в состав Президиума Российской академии художеств. При его непосредственном участии был осуществлен целый ряд масштабных международных и региональных выставочных проектов.

Текст составлен Управление информации (пресс-служба) РАХ на основе статьи члена-корреспондента РАХ В.Лагутенковой