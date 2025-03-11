Выставка «Художник Вадим Алексеевич Горбатов» открылась в Дарвиновском музее

В Государственном Дарвиновском музее открыта выставка «Художник Вадим Алексеевич Горбатов».

Анималисты бывают заядлыми путешественниками. Вадим Горбатов – один из них. Заполярье, Сибирь, тундра, Аляска, Камбоджа, Эквадор, Индия, а ещё очень много мест, где побывал художник. Тушь, перо, графика, акварель – всё шло в дело.

Вадим Горбатов запечатлевал не только природу, а побывать ему посчастливилось во всех географических зонах, он рисовал обитателей лесов и тундры, полей и льдов в моменте – медведицу с медвежатами при переходе через перекладину в лесу, рычащего в джунглях тигра, рысь с добычей. Когда человек побывал в жарких странах и снегах, он – сильный, может справляться со страхом и невероятно любознательный.

Не обошёл вниманием художник и природоохранную тематику, и охоту. На выставке представлены книги, журналы о животных, которые Вадим Горбатов иллюстрировал на протяжении всей жизни. Изучать флору и фауну, самых разных животных и птиц можно по работам Вадима Горбатова – они все красочные, отточенным штрихом выписанные. Кроме этого, Вадим Горбатов славен и словом – читать его комментарии к работам – удовольствие и профессиональная школа письма.

Марина АБРАМОВА,

Изображения предоставлены пресс-службой Государственного Дарвиновского музея.