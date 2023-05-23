Выставка художников Кабардино-Балкарии  «Человек. Природа. Космос» открывается в МВК РАХ

Российская академия художеств совместно с Министерством культуры КБР и Кабардино-Балкарским республиканским отделением ВТОО «Союз художников России» представляют выставку «Человек. Природа. Космос», ставшую этапом долгосрочного масштабного академического проекта на Северном Кавказе. Экспозицию составляют произведения восьми авторов-победителей одноименного художественного конкурса, приуроченного к 100-летию Кабардино-Балкарской Республики, который РАХ провела в г. Нальчике.

Компетентное жюри конкурса, возглавляемое президентом РАХ Зурабом Константиновичем Церетели, определило имена победителей. Это живописцы, графики и скульпторы региона - Имара Аккизова, Мурат Анаев, Эдуард Мазло, Руслан Мазлоев, Светлана Мамонова, Владимир Марченко, Алим Пашт-Хан и Тахир Черкесов. Именно их произведения стали основой данного выставочного проекта. Экспозиция дополнена внеконкурсными работами ведущих художников Кабардино-Балкарии – академиков РАХ Арсена Гушапши, Мухадина Кишева, Германа Паштова, Руслана Цримова и почётных членов РАХ Бориса Гуданаева, Руслана Канокова.

Тема проекта «Человек. Природа. Космос» раскрывается яркими образами, исполненными в самых разных стилях и жанрах. В работах присутствуют неожиданные трактовки персонажей героического Нартского эпоса, где привычный статный богатырь вдруг становится уставшим крестьянином, играющим на волшебной свирели, прекрасные путницы в аутентичных нарядах, проходящие сквозь века, трансформации образа Матери и Древа жизни, рождение Земли и Млечного пути, метаморфозы родного Нальчика и виды горы Счастья – Эльбруса. Творческие поиски художников КБР поражают образно-тематическим разнообразием и диапазоном художественных техник.

Комплексный проект Российской академии художеств в Северо-Кавказском федеральном округе способствует сохранению в регионе академической художественной традиции и дальнейшему развитию профессионального изобразительного искусства. Обширная и разнообразная программа 2022 года была реализована в Нальчике с огромным успехом и получила большой резонанс в информационном поле и в творческой среде КБР. Мероприятия, проведенные под руководством вице-президента РАХ Татьяны Александровны Кочемасовой, охватили ключевые направления деятельности Академии – научное, образовательное и экспозиционное. Большое значение имела Международная научно-практическая конференция «Традиции и новаторства в творчестве современных художников Северного Кавказа», состоявшаяся в Арт-хоуме академика РАХ Мухадина Кишева. В ней приняли участие специалисты из России (Владикавказа, Москвы, Махачкалы, Нальчика, Пятигорска, Элисты) и коллеги из других стран (Турции, Испании, Италии). С успехом была открыта Галерея Сквера 100-летия КБР, где для студентов профильных учебных заведений Кабардино-Балкарии и Ставропольского края прошли перформансы и мастер-классы академика РАХ Руслана Цримова. Также интересной культурной повесткой стало посещение делегацией РАХ и региональными СМИ порядка 10 мастерских художников Нальчика – «святая святых» любого мастера. В завершение программы в Национальном музее КБР были торжественно презентованы работы восьми художников-победителей, которые теперь сможет увидеть и столичная публика.

В октябре 2023 года Академия продолжит серию масштабных мероприятий не только в республиках Северо-Кавказского федерального округа, но и на сопредельных дружественных территориях. В рамках форума «Образ женщины в творчестве современных художников Северного Кавказа» запланирована выставка конкурсных работ, научная конференция и обширная образовательная программа.

Даты экспонирования: 23 мая – 2 июля 2023 года.

Анаев Мурат. Без названия. 2022. Холст, масло, 60х90 см. Собственность автора

Арсен Гушапша. Проект памятник Эльмисхан Хагундоковой. Искусственный камень, 40 см. Собственность автора

Руслан Мазлоев. Рогоз. 2022. 150х150 см. Собственность автора

Мухаддин Кишев. Посвящается Коменскому. Фазы Луны. 2019. Холст, масло, 160х110 см. Собственность автора

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