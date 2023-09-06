Выставка и концерт-вернисаж в Музеоне – творческая кульминация лаборатории «Маяковский. Поэт перемен»

8 сентября на сцене Nova в Музеоне состоятся сразу два показа спектаклей и концерт-вернисаж, которые станут заключительной частью творческой лаборатории «Маяковский. Поэт перемен». В ней на протяжении нескольких месяцев молодые неравнодушные поэты, студенты и выпускники гуманитарных факультетов, вдохновленные творчеством Маяковского, учились работать в жанре свободного стиха - верлибра. А участники направления «дизайн» создавали собственные произведения в формате плаката-коллажа.

На открытии гостей ждет экскурсия по выставке, общение с авторами работ, показы спектаклей по текстам Маяковского и живой стихотворный «баттл» с участием финалистов и молодых актеров-чтецов, а также театрально-поэтический перформанс в формате сторителлинг. В представлении, основанном на биографии Маяковского, отражаются разные грани личности поэта и его современников, обнаруживается влияние его творчества на наше время. Каждый из блоков программы - это взгляд молодых людей на Маяковского из сегодняшнего дня.

Праздничные мероприятия, интервью и выступления участников и кураторов – это далеко не полный список событий, запланированных для зрителей. На вернисаже будут представлены два спектакля:

«ЯСАМ.МАЯКОВСКИЙ» - постановка театрально-поэтической труппы «Бригада Маяковского». Литературный спектакль, основу которого составляют наиболее известные стихи Владимира Маяковского и цитаты из его произведения «Я сам».

- постановка театрально-поэтической труппы «Бригада Маяковского». Литературный спектакль, основу которого составляют наиболее известные стихи Владимира Маяковского и цитаты из его произведения «Я сам». «Послушайте!» - в основе часового концерта, подготовленного артистами «Мастерской Петра Фоменко», лежит автобиография, в которой поэт перечисляет первые воспоминания (а также вторые и третьи), коротко и в свойственной ему отрывистой манере рассказывает о важных моментах своей жизни.

Для работы в лаборатории компетентное жюри отобрало 105 неравнодушных авторов и дизайнеров, влюбленных в русскую поэзию и творчество Владимира Маяковского.

По словам Ольга Мунтян, генерального директора продюсерского центра «Яркие игры», организатора проекта, участники работали в востребованных современных форматах и пробовали себя в не только в написании стихов, но и в создании плакатов-коллажей. Для этого они прошли курс лекций и на их основе под руководством опытных наставников создали свои работы, которые зрители оценят на выставке.

Для финалистов будет организована насыщенная программа, которая включает в себя не только участие в концерте и открытии выставки, но и экскурсии по Москве, новые знакомства, совместное творчество и море положительных эмоций.

Для участников поэтической лаборатории - молодых филологов и литераторов, организаторы пригласили сильных наставников. Литературный курс под руководством Натальи Осиповой курировала Creative Writing School - школа, где преподают писатели для писателей.

Куратором лаборатории дизайна стал фестиваль книжной иллюстрации и визуальной литературы МОРС под руководством Анны Чефаровой.

Лаборатория организована продюсерским центром «Яркие игры» совместно с Государственным музеем Владимира Маяковского, Парком Горького, школой писательского мастерства Creative Writing School и фестивалем книжной иллюстрации и визуальной литературы МОРС, при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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