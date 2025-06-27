Выставка «Игра без слов. Художественные миры Юлдус Бахтиозиной» открылась в Галерее Heritage

В Галерее Heritage состоялось открытие выставки «Игра без слов. Художественные миры Юлдус Бахтиозиной», совместно с петербургской галереей Anna Nova. Экспозиция охватывает 11 лет художественной и режиссерской работы Юлдус Бахтиозиной (с 2014 по 2025) и показывает различные жанры, техники и авторские методы, из которых состоит многослойный образный язык Юлдус.

Гостей встречала директор галереи Александра Высоцкая и владелица галереи Кристина Краснянская. Первыми выставку увидели: Ксения Чилингарова, Мария Федорова, Виктория Полякова, Елизавета Некрасова, Анна Андронова, Наталья Семенова, Анна Брострем, Ольга Карпова, Рахман Сагиб оглы Мустафаев, посол Азербайджанской Республики в РФ и многие другие.

Автор последнего российского фильма, попавшего в программу Берлинского кинофестиваля («Дочь рыбака»), художник по костюмам, сотрудничавшая с Королевской оперой в Лондоне, Мариинским театром и Музыкальным театром имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, российский спикер международной конференции TED, мастер, сочетающий в своем творчестве различные материалы и формы декоративно-прикладного искусства, Юлдус Бахтиозина в новом проекте обращается к образам русских сказок, переосмысленных сквозь призму современных видеотехнологий и искусственного интеллекта.

Отталкиваясь от архетипов славянской мифологии, Бахтиозина создает серию автопортретов, однако перевоплощение автора в сказочного персонажа является не самоцелью, а прежде всего творческим инструментом. Цикл видеоинсталляций «12 монологов», в которых прекрасная Царевна озвучивает актуальные проблемы современной цивилизации, — еще один путь проникновения реальности в структуру мифа. Таким образом, автопортреты, видеоинсталляции, керамические объекты и другие артефакты, представленные на выставке, складываются в целостный монолог автора, построенный на языке метафор, с которыми, по собственному утверждению Юлдус Бахтиозиной, она работает «словно химик с колбами».

«На протяжении многих лет творчество Юлдус Бахтиозиной не вписывалось в ограниченные рамки художественных направлений. Утонченные яркие фото, броские фантасмагоричные видеоциклы, словно “потусторонние” керамические изделия составляют основу творческой практики художницы — ее уникальный художественный код, расшифровать который предстоит любопытному и пытливому зрителю. Выставка показывает историю художницы, ретроспективу ее жизни и творческого пути, которые она предлагает пройти вместе с ней сквозь три основных раздела экспозиции. Самобытные метафорические миры, созданные Юлдус, призваны сделать реальный мир чуточку ярче и лучше», — отмечает куратор выставки Иван Антонов.