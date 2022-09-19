Выставка иллюстраций к детской и подростковой литературе открылась в «Выставочном зале Варги»

16 сентября в нашем новом пространстве «Выставочный зал Варги» Объединения «Выставочные залы Москвы» открылась выставка иллюстраций к детской и подростковой литературе «Перелистывая страницы»!

Какими бывают иллюстрации к детским и подростковым книгам?

Разная литература предполагает и разный подход, и различия в стилистике, и данная выставка наглядно демонстрирует, как это отражается в работе художника.

Как правило, иллюстратор работает с широким диапазоном литературы и всегда решает, как разрабатывать иллюстрации к каждому новому произведению – повторять приемы и находки прошлой книги или искать что-то новое, свежее, подходящее именно к конкретному тексту. Анна Хопта проиллюстрировала уже больше 30 книг, и каждая следующая не похожа по стилю и художественным решениям на предыдущие.

На выставке «Перелистывая страницы» будут показаны иллюстрации из комплектов к книгам «Белая перчатка» Майн Рида, «Перстень Тота» Конан Дойля, сказкам Ганса Христиана Андерсена «Двенадцать пассажиров» и «Бузинная матушка» издательства «НИГМА», повести Софьи Ремез «Алё, это Гоша» издательства «Пять четвертей» и развороты комикса «Проделки Саши П и его друзей» Марии Коноплястой издательства «Абраказябра».

Иллюстрации выполнены разными медиумами – здесь и гуашь, и акрил, и карандаши, и акварель, и использование диджитал-инструментов.

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