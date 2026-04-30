Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Выставка Иры Григорьевой «И солнце и луна» открылась галерее ARTSTORY

123
Ира Григорьева. Розовый свет. 2020
В разгар весны – начале лета многие посетители особенно будут рады увидеть романтичные, нежные образы девушек, «тайные сады», «балеты» и «арлекинов», «грозовые ночи» и «небесные явления» в произведениях из одноименных серий, исполненных в акварельной технике, в которой работает Ира Григорьева.

Ира работает только по сухому листу, и все акварельные цветные заливки и пятна возникают благодаря локальному смачиванию водой отдельных участков работы. Техника акварели крайне капризна и не дает права на ошибку. «Сопротивление материала, в моем случае акварели, дает возможность добиться особой выразительности произведения», – говорит автор. Уверенная кисть художника позволяет создавать тонкие сочетания цвета, света и формы: они превращают работы в настоящую оптическую игру. На расстоянии заливки и цветовые пятна собираются в стройную сюжетную линию.

Несколько лет назад Григорьева начала экспериментировать с форматами. От небольших размеров произведений, более привычных для акварельной техники, в последних сериях автора появился новый впечатляющий масштаб, практически невероятный формат для акварели – более двух с половиной метров по большой стороне картины. Акварели составлены в диптихи и триптихи. «Несмотря на традиционную «камерность» акварели, большой формат предлагает очень интересные решения, многослойность в этом случае оправдана и выглядит сложно», – считает художник.

Ира Григорьева. Карнавальные радости. 2026
Загадочные лица девушек, танцовщицы в пачках, луна и облака, будто в полупрозрачном флере. Что-то неуловимо знакомое, теплое и одновременно таинственное в этих акварелях. Не исчезла в дымке преемственность поколений – вспоминаются и женские образы Артура Фонвизина, и работы символистов Серебряного века, начиная с Михаила Врубеля и Виктора Борисова-Мусатова.

