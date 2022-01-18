Выставка «Исчезающий и вечный» открывается в Музее Востока

25 января 2022 года Государственный музей Востока совместно со швейцарской галереей Урса Майле ( Urs Meile Galerie) представляет выставочный проект «Исчезающий и вечный».

Песок, огонь, вода неизменны тысячи лет. Cегодня Китай меняется каждый день. Три современных художника — китаец Чэн Ран и два европейца Анатолий Журавлёв и Item Idem (Сириль Дюваль) — размышляют об этих трансформациях, сочетая в своих работах классические культурные коды и новые медиа. Обычаи и ритуалы Китая предстают в работах как нарративы c переменчивыми и ускользающими смыслами. Имитация, апроприация и феномен «шаньчжая» — тотальной подделки — на институциональном уровне признаны важными категориями китайских художественных практик. У всех трех художников очень разные творческие биографии, но всех их объединяет интерес к транскультурным высказываниям и апроприации.

Представленные на выставке видеоинсталляции «Идол»/Joss, Чэн Ран, Item Idem, 2013, «Вселенная Китая», Анатолий Журавлёв, 2014, и четыре танки «Чёрный квадрат для Китая», 2007 и 2008, с супрематическим первообразом Казимира Малевича, исследуют диалог западного авангарда и китайской изобразительной традиции, диалог, в котором проступает образ самого Китая, непроницаемого и открытого, традиционного и технологичного, изменчивого и незыблемого.

По окончании выставки все танки серии «Черный квадрат для Китая» будут переданы в дар Анатолием Журавлёвым в коллекцию Государственного музея Востока.

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