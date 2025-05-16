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ДомойМоскваВыставка «Искусство и дизайн» в новом здании Бахрушинского театрального музея

Выставка «Искусство и дизайн» в новом здании Бахрушинского театрального музея

editor
By editor
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Сергей Шаблавин. Кризис. 1978
Сергей Шаблавин. Кризис. 1978

VLADEY в партнерстве с девелоперской компанией VESPER и Бахрушинским театральным музеем представляет четвертый выпуск выставки «ИСКУССТВО И ДИЗАЙН». Эта выставка стала первым публичным проектом в новом здании музея.

В интерьерах, где живет искусство, не должно быть случайных вещей. Бахрушинский музей на две недели наполнится произведениями ведущих российских художников, а также предметами интерьера знаменитых дизайнеров мирового уровня, вошедших в золотой фонд истории искусства ХХ и XXI века. Второй год подряд патроном выставки «ИСКУССТВО И ДИЗАЙН» выступает девелоперская компания Vesper, которая давно неразрывно связана с современным искусством.

Эксклюзивно на выставке «ИСКУССТВО И ДИЗАЙН» будут представлены «Компаньоны» KAWS. Скульптуры обычно выставляются парами из-за редкости и высокой стоимости. Собрать всю коллекцию из 6 предметов — тяжелая задача, которую удалось решить организаторам выставки. KAWS, он же Брайан Доннелли, бывший мультипликатор студии Disney, вдохновился мультфильмом о Микки Маусе и создал собственного персонажа, ставшего символом американской поп-культуры. Виниловые скульптуры с буквой «Х» вместо глаз стали популярны во всём мире, а такие компании как Dior стоят в очереди, чтобы получить право на коллаборацию с художником.

Виктор Алимпиев. «И ярость и ярость». 2025
Виктор Алимпиев. «И ярость и ярость». 2025

В секции дизайна среди экспонатов выделяются Magico 3 sideboard Алессандро Мендини – сервант, созданный в трех экземплярах в 2010 году как оммаж итальянскому классику футуризма Фортунато Деперо. Легендарное кресло Senior Марко Дзанузо выпускалось только в период 1950–1959 годов, и сейчас как редкий экспонат встречается в основном на обложках топовых архитектурных журналов. Его привезут специально для выставочного проекта. Белое кресло Eco выглядит как объект из научной фантастики, но оно было разработано в 1966 году дизайнером Чезаре Леонарди. Этот предмет — символ поворота к минимализму в итальянском дизайне и инновационных материалов. На выставке будут представлены знакомые произведения культовых дизайнеров — Гаэ Ауленти, Освальдо Борсани, Макс Ингранд и другие.

Зрители познакомятся с уникальными произведениями лучших современных художников: Виктора Алимпиева, Алексея Каллимы, Валерия Кошлякова, Леонида Цхэ. В экспозиции будут представлены произведения классиков нонконформизма музейного уровня — Петра Беленка, Наталии Нестеровой, Вадима Сидура и других.

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