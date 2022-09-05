Выставка «История государства Российского» Николая Карамзина в документах» в Музее-усадьбе «Остафьево»-«Русский Парнас»

9 сентября, в преддверии Дня Карамзина и Дня города Москвы, Музей-усадьба «Остафьево»‒«Русский Парнас» открывает новый выставочный проект, посвященный российскому историографу Николаю Карамзину и главному труду его жизни – «Истории государства Российского».

Образ св. Александра Невского в иллюстрированной Четьи-Минеи на ноябрь. Цветная печать на холсте с раскраской маслом. Вторая половина XIX в.

На выставке будут представлены уникальные свидетельства сбора Карамзиным материала для написания «Истории государства Российского» и документы из коллекции Российского государственного архива древних актов.

Николай Карамзин работал над «Историей» в Остафьеве на протяжении 12 лет, с 1804 по 1816 годы, используя для этого огромный массив источников и скрупулезно собирая всё, «что относится до материалов отечественной истории». Указ о назначении Карамзина государственным историографом предоставил ему возможность свободно пользоваться всеми архивами и библиотеками Российской империи. Карамзину удалось ознакомиться с рукописными материалами более чем 40 отечественных и зарубежных официальных и частных хранилищ — подобного охвата рукописных собраний не знал до этого ни один труд по русской истории. Основной массив документов историограф получал из Московского архива Коллегии иностранных дел. Этот архив в настоящее время хранится в Российском государственном архиве древних актов.

Экспозиция состоит из шести разделов, в каждом из которых представлены архивные документы, использовавшиеся Карамзиным при описании ключевых этапов отечественной истории: эпохи Древней Руси, княжения Александра Невского, времени правления Ивана III Васильевича, царствования Ивана IV Грозного, правления Бориса Годунова и начала Смутного времени. Отдельный раздел выставки рассказывает о работе Карамзина с материалами Московского архива Коллегии иностранных дел и переписке историографа с директором архива Алексеем Малиновским, который оказывал ему неизменную поддержку в работе.

Среди наиболее интересных экспонатов выставки посетители могут увидеть «Лицевое житие царевича Димитрия Углического» конца XVIII века, иллюстрированное акварельными миниатюрами, образ Александра Невского в иллюстрированной Четьи-Минеи второй половины XIX века. Особого внимания заслуживают представленные в экспозиции «Памятная книга о посещавших» Московского архива Коллегии иностранных дел 1805 года, в которой имеется запись о многократных визитах в архив Карамзина, а также сохранившийся черновик историографа с заметками к «Истории государства Российского».

Редкие архивные материалы из коллекции Российского государственного архива древних актов дополнены экспонатами из фондового собрания Музея-усадьбы «Остафьево», среди которых первые издания «Истории государства Российского», вышедшие при жизни Карамзина, и предметы декоративно-прикладного искусства того времени.

Выставка завершит работу 18 декабря 2022 года.

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