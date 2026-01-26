Выставка «История кукольной анимации» открылась в РГДБ

Многие помнят и знают советские мультфильмы «Варежка», «38 попугаев», «Волк и теленок» — все они выполнены в жанре кукольной анимации, сложном, трудоёмком, скрупулёзном. У кукольной отечественной анимации есть традиции и есть прошлое. Есть и настоящее. На интерактивной выставке в РГДБ можно было в этом убедиться.

Кабинет мультипликатора, эскизы к мультфильмам, конечно, экспозиции с куклами – знакомыми с детства героями и персонажами, но и новыми лицами. Интерьер квартиры «Варежки» соседствует с «Трамваем 13» (2024) режиссёра Ирины Ковтун-Ментурович. Мультфильм, к слову», получил на фестивале в Суздале Диплом с формулировкой «За победу кукольной анимации над смертью!», а также стал «лучшим короткометражным анимационным фильмом» на фестивале «Й Краткая» в Йошкар-Оле.

Говоря о современной кукольной анимации, нельзя было обойти «Гофманиаду» Станислава Соколова. Эскизы и куклы тоже разместились в витринах выставки и на стенах библиотечного зала. «Булгаковъ» – ещё один мультик Станислава Соколова, выполненный в жанре кукольной анимации, к которому обратилась выставка. Отдельные персонажи представлены на экспозиции, в прошлом году прошли премьерные показы. Выставка «История кукольной анимации» — передвижная. После демонстрации в РГДБ (с экскурсиями, рассказами о процессе создания мультика) выставка будет представлена в Казани, Уфе и Санкт-Петербурге.

Такую радость ребятам подарили «Союзмультфильм», ООО «Синемаскоп» и Президентский фонд культурных инициатив.

Марина АБРАМОВА