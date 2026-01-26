Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМоскваВыставка «История кукольной анимации» открылась в РГДБ

Выставка «История кукольной анимации» открылась в РГДБ

T1
By T1
149
шапокляк
Фото: пресс-служба РГДБ

Многие помнят и знают советские мультфильмы «Варежка», «38 попугаев», «Волк и теленок» — все они выполнены в жанре кукольной анимации, сложном, трудоёмком, скрупулёзном. У кукольной отечественной анимации есть традиции и есть прошлое. Есть и настоящее. На интерактивной выставке в РГДБ можно было в этом убедиться.

Кабинет мультипликатора, эскизы к мультфильмам, конечно, экспозиции с куклами – знакомыми с детства героями и персонажами, но и новыми лицами. Интерьер квартиры «Варежки» соседствует с «Трамваем 13» (2024) режиссёра Ирины Ковтун-Ментурович. Мультфильм, к слову», получил на фестивале в Суздале Диплом с формулировкой «За победу кукольной анимации над смертью!», а также стал «лучшим короткометражным анимационным фильмом» на фестивале «Й Краткая» в Йошкар-Оле.

Говоря о современной кукольной анимации, нельзя было обойти «Гофманиаду» Станислава Соколова. Эскизы и куклы тоже разместились в витринах выставки и на стенах библиотечного зала. «Булгаковъ» – ещё один мультик Станислава Соколова, выполненный в жанре кукольной анимации, к которому обратилась выставка. Отдельные персонажи представлены на экспозиции, в прошлом году прошли премьерные показы. Выставка «История кукольной анимации» — передвижная. После демонстрации в РГДБ (с экскурсиями, рассказами о процессе создания мультика) выставка будет представлена в Казани, Уфе и Санкт-Петербурге.

Такую радость ребятам подарили «Союзмультфильм», ООО «Синемаскоп» и Президентский фонд культурных инициатив.

Марина АБРАМОВА

Предыдущая статья
«Красная Шамбала»: стартовали съемки ретрофутуристического сериала
Следующая статья
Американец передал в Музей Победы артефакты Второй мировой войны

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru