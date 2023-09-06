Выставка к 100-летию Зои Космодемьянской откроется в Музее Победы

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12 сентября, накануне 100-летия со дня рождения Зои Космодемьянской, в Музее Победы откроется выставка «Жизнь за Москву». Впервые выставочный проект организован совместными усилиями взрослых специалистов и детей, активистов школьного музея. В создании уникального проекта приняли участие три музея: Музея Победы, Музей Зои Космодемьянской и школьный музей московской школы № 201 ордена Трудового Красного Знамени имени Героев Советского Союза Зои и Александра Космодемьянских.

музей победы на поклонной горе в москве

Семейные архивные фотографии и реликвии расскажут о детстве и школьных годах Зои, а также познакомят гостей выставки с атмосферой Москвы довоенных лет.

«Зоя Космодемьянская стала первой женщиной в годы Великой Отечественной войны, удостоенной звания Героя Советского Союза. Она стала символом героизма, самоотверженности и патриотизма», - отметили в Музее Победы.

Часть экспозиции будет посвящена подвигу женщин в Великой Отечественной войне, которые наравне с мужчинами сражались на передовой и в воздушных боях, трудились в палатах госпиталей и на заводах. На выставке будут представлены фронтовые зарисовки художницы Софьи Урановой, трудившейся писарем в штабе полка, стихи поэтессы Юлии Друниной, работавшей санитаркой, а также личные вещи других женщин-героев: санинструкторов Екатерины Дёминой и Зинаиды Зубковой, журналистки Галины Хромушиной, лётчицы Ларисы Розановой, машинистки Марины Флеровской.

Выставка будет работать до 15 октября.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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