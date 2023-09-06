Выставка к 100-летию Зои Космодемьянской откроется в Музее Победы

12 сентября, накануне 100-летия со дня рождения Зои Космодемьянской, в Музее Победы откроется выставка «Жизнь за Москву». Впервые выставочный проект организован совместными усилиями взрослых специалистов и детей, активистов школьного музея. В создании уникального проекта приняли участие три музея: Музея Победы, Музей Зои Космодемьянской и школьный музей московской школы № 201 ордена Трудового Красного Знамени имени Героев Советского Союза Зои и Александра Космодемьянских.

Семейные архивные фотографии и реликвии расскажут о детстве и школьных годах Зои, а также познакомят гостей выставки с атмосферой Москвы довоенных лет.

«Зоя Космодемьянская стала первой женщиной в годы Великой Отечественной войны, удостоенной звания Героя Советского Союза. Она стала символом героизма, самоотверженности и патриотизма», - отметили в Музее Победы.

Часть экспозиции будет посвящена подвигу женщин в Великой Отечественной войне, которые наравне с мужчинами сражались на передовой и в воздушных боях, трудились в палатах госпиталей и на заводах. На выставке будут представлены фронтовые зарисовки художницы Софьи Урановой, трудившейся писарем в штабе полка, стихи поэтессы Юлии Друниной, работавшей санитаркой, а также личные вещи других женщин-героев: санинструкторов Екатерины Дёминой и Зинаиды Зубковой, журналистки Галины Хромушиной, лётчицы Ларисы Розановой, машинистки Марины Флеровской.

Выставка будет работать до 15 октября.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.