Выставка к юбилею Героя Ржевской битвы откроется в филиале Музея Победы в Тверской области

В Ржевском филиале Музея Победы подготовили обновленную выставку «Титаны Ржева», посвященную советскому летчику, Герою Советского Союза Ивану Ивановичу Мещерякову. Открытие приурочено к 115-летию со дня рождения участника Великой Отечественной войны. Посетители смогут увидеть экспозицию с 12 сентября в музее «Ставка Сталина».

«В ходе Великой Отечественной войны гвардии капитану Ивану Мещерякову одному из немногих удалось совершить подвиг дважды. Первый раз он таранил самолет противника в период оборонительных боёв за Москву. Последним стал полет в район Ржева. Боевое задание предусматривало прикрытие выходящих из окружения боевых порядков войск Красной армии. В воздушном бою 8 февраля 1942 года, израсходовав все боеприпасы, Иван Мещеряков смело пошёл на таран вражеского самолёта и ценой своей жизни преградил путь вражескому бомбардировщику», – рассказали в Музее Победы.

На выставке посетители смогут увидеть более 20 экспонатов из фондов Музея Победы. В витрине представлены форма одежды советского лётчика с комбинезоном, шлемофоном и лётными очками, карманный сигнальный фонарь и записная книжка неизвестного командира авиаполка, наглядно демонстрирующая особенности службы в авиационных частях. Кроме того, гостям выставки покажут фрагменты авиационной пушки ШВАК – именно такой пушкой был вооружен самолёт ЛаГГ-3 Ивана Мещерякова, маслёнку для смазки вооружения, гильзы и др.

Выставка продолжит работу до ноября

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