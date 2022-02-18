Выставка Katrin Z «Между весельем и удовольствием» открывается в Московском музее современного искусства

4 марта 2022 года Московский музей современного искусства представляет выставку «Между весельем и удовольствием», созданную молодой российской художницей Katrin Z. В проекте представлена живопись и скульптура, выполненные на стыке поп-арта и наивного искусства. Выставка проходит в рамках Программы поддержки молодого искусства ММОМА.

Где спит сахарный леопард. Холст, акрил, поталь. 100 х 110 см. Серия «Smth about u». 2022

Проект «Между весельем и удовольствием» был задуман своеобразным антидотом от пониженного настроения и тревожности в период пандемии. Художница исследует эстетику потребления и точки соприкосновения искусства с дизайном, модой, бьюти-индустрией. Katrin Z. позитивно смотрит на консьюмеризм, в ее искусстве права потребителей вновь находят защиту. Нефункциональные траты и приобретения оправданы тем, что приносят удовольствие внутреннему ребенку, живущему в каждом из нас. Этому миру детского восхищения, бесхитростного взгляда на мир и искреннего самовыражения соответствует особый изобразительный язык, выбранный художницей для своих работ. Для образов массовой культуры она использует яркие чистые цвета и простые формы, искаженную перспективу и глянцевые фактуры. Katrin Z. создает волшебный мир, в котором правят эпикурейство, гедонизм и в котором — как кажется — нет места проблемам. Художница делает акцент на легкость, в противовес сложным институциональным высказываниям, и задается вопросом: может ли искусство быть разным, а не только «тяжелым» и остросоциальным?

У зрителей будет возможность оказаться непосредственно «между весельем и удовольствием», так как проект состоит из двух частей: одна посвящена прекрасным вещам, вторая – гастрономическим наслаждениям. В работах, вошедших в проект, с красочной иронией изображены предметы интерьера и одежды, которые привычно ассоциируются с уютом и материальным благополучием. А образы пира, сладостей и деликатесов, словно выхваченные из визуального шума социальных сетей, взывают к мечте человека об утопии: празднике, который никогда не заканчивается.

Выставка завершит работу 3 апреля.

Melting season.1. Глина, ангоб. Серия «Guilty pleasure». 2022

Ярусы радости. 5. Холст, акрил. 40 х 40 см. Серия «Guilty pleasure». 2022

Katrin Z. aka Freakin’ Hot Art – молодая российская художница, исследующая пространство тотальной искренности и отражающая взгляд поколения Z на материальные ценности, радость жизни и удовольствия. Первая персональная выставка художницы «Не-взрослые» состоялась в ДК «Магнезит» в городе Сатка в 2021 году.

О Программе поддержки молодого искусства ММОМА

Программа поддержки молодого искусства ММОМА представляет цикл из небольших персональных или групповых проектов молодых художников. Для нее отбираются не только студенты и выпускники Школы современного искусства «Свободные мастерские», но и молодые художники, так или иначе проявившие себя на больших выставках или получившие приглашение кураторов проекта. Программа даёт возможность показать свои первые работы на площадке ММОМА. За годы работы через проект прошли десятки молодых художников, имена многих из них сейчас фигурируют среди активных участников современной арт-сцены. В Программе приняли участники такие художники, как Екатерина Муромцева, Варвара Гранкова, Анна Ротаенко, Антон Кузнецов, Роман Мокров.

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