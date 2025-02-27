Выставка «Ким Бритов. 100 лет – 100 шедевров» открылась в столице

8 января 2025 года исполнилось 100 лет со дня рождения Народного художника России Кима Николаевича Бритова. К этой знаменательной для Москвы и всей культурной жизни России дате приурочена выставка «Ким Бритов. 100 лет — 100 шедевров». На выставке представлены работы из коллекции семьи художника разных периодов творческой жизни мастера.

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Все полотна объединяет хорошо узнаваемый уникальный стиль Кима Бритова. Твёрдая рука и великое мастерство заставляют его полотна звучать всеми красками окружающей нас природы. Он сам говорил, что не стал бы художником, если бы не родился в Собинке и не жил во Владимире. А владимирские пейзажи, дома с красными крышами, перелески, церкви, реки Клязьма, Нерль, Мстёрка всегда вдохновляли Кима Бритова.

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Выставка погружает зрителя в неповторимую атмосферу Владимирской школы живописи, основателем которой он был. Художники отзывались о нём так: «Бритов — это ствол, а мы — как ветви». Находясь у истоков этого направления, он подвергался критике и со стороны властей, и со стороны работников культуры. Но минуло время и пришло признание. И не только в России, но и за рубежом. Зрителей многих стран привлекли картины, написанные с большим темпераментом и энергией, в неповторимом цветоносном «бритовском» колорите, посвящённые любимым уголкам родной земли. И каждая из них передаёт уникальность момента изменяющейся природы, подобно Мстёрской иконописи раскрывает плоскость картины, наполняет смысловым богатством. Сам Ким Бритов часто говорил, что важен цвет, но ещё важнее энергия, которую он вложил в полотна. И это ему удавалось сделать в каждом произведении, в каждом мазке.

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Даже в 2009 году, на последних месяцах жизни, он активно работал и готовился к юбилейной выставке (85 лет). Но творческий и жизненный путь закончились 5 января 2010 года из-за продолжительной болезни сердца, за три дня до юбилея. Зрителям, любителям живописи и коллекционерам остались его произведения, наполненные солнцем, светом, радостью и жизнелюбием, с огромной светоносной энергией, которая исходит от холстов Кима Николаевича Бритова.

Член-корреспондент Международной академии творчества Александр ЗАХАРЕНКО, Заслуженный художник России Наталья БРИТОВА