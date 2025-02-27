РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМоскваВыставка «Ким Бритов. 100 лет – 100 шедевров» открылась в столице

Выставка «Ким Бритов. 100 лет – 100 шедевров» открылась в столице

editor
By editor
43
ким бритов художник
Художник Ким Бритов. Изображение предоставлено пресс-службой «Художественная галерея Багратуни»

8 января 2025 года исполнилось 100 лет со дня рождения Народного художника России Кима Николаевича Бритова. К этой знаменательной для Москвы и всей культурной жизни России дате приурочена выставка «Ким Бритов. 100 лет — 100 шедевров». На выставке представлены работы из коллекции семьи художника разных периодов творческой жизни мастера.

Все полотна объединяет хорошо узнаваемый уникальный стиль Кима Бритова. Твёрдая рука и великое мастерство заставляют его полотна звучать всеми красками окружающей нас природы. Он сам говорил, что не стал бы художником, если бы не родился в Собинке и не жил во Владимире. А владимирские пейзажи, дома с красными крышами, перелески, церкви, реки Клязьма, Нерль, Мстёрка всегда вдохновляли Кима Бритова.

Выставка погружает зрителя в неповторимую атмосферу Владимирской школы живописи, основателем которой он был. Художники отзывались о нём так: «Бритов — это ствол, а мы — как ветви». Находясь у истоков этого направления, он подвергался критике и со стороны властей, и со стороны работников культуры. Но минуло время и пришло признание. И не только в России, но и за рубежом. Зрителей многих стран привлекли картины, написанные с большим темпераментом и энергией, в неповторимом цветоносном «бритовском» колорите, посвящённые любимым уголкам родной земли. И каждая из них передаёт уникальность момента изменяющейся природы, подобно Мстёрской иконописи раскрывает плоскость картины, наполняет смысловым богатством. Сам Ким Бритов часто говорил, что важен цвет, но ещё важнее энергия, которую он вложил в полотна. И это ему удавалось сделать в каждом произведении, в каждом мазке.

Даже в 2009 году, на последних месяцах жизни, он активно работал и готовился к юбилейной выставке (85 лет). Но творческий и жизненный путь закончились 5 января 2010 года из-за продолжительной болезни сердца, за три дня до юбилея. Зрителям, любителям живописи и коллекционерам остались его произведения, наполненные солнцем, светом, радостью и жизнелюбием, с огромной светоносной энергией, которая исходит от холстов Кима Николаевича Бритова.

Член-корреспондент Международной академии творчества Александр ЗАХАРЕНКО, Заслуженный художник России Наталья БРИТОВА

Предыдущая статья
Е.К. Артбюро представляет выставку Григория Грязнова «Свечение бытия»

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru