1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Фудхолл галереи «Чкалов» пополнили известные концепции итальянской и паназиатской кухонь

Выставка «Князья Барятинские. Искусство для наследников» представлена в ГМИИ имени А.С. Пушкина

Любовь Аксенова, Равшана Куркова, Саша Бортич и другие звезды встретили День рождения онлайн-кинотеатра «КИОН»

Певец и шоумен Константин Макеев ворвался с хитом «Хочется лета»

«Индекс настоящего. Пиктограммы, которые смотрят на нас»: персональная выставка Игоря Новикова открылась в Москве

Выставка «Душа России живет в деревне» Андрея Подшивалова открылась в Российской академии художеств

Выставка о наградах Великой Отечественной открылась в Музее Победы

Проект искусствоведа Элеоноры Дудаковой «Суровый стиль. Наследие» представили в Гостином дворе

By editor
138
Лука Джордано. Мучение Святого Лаврентия. ГМИИ им. А.С. Пушкина
Впервые столь обширную коллекцию удалось собрать вместе, работа заняла 15 лет. Барятинские – древний род, его представители служили Отечеству как в военном отношении, так и на ниве дипломатии. Главным центром собрания князей стала усадьба Марьино, расположенная в Курской области. После революции предметы из коллекции были сосредоточены в разных музеях страны. Сейчас же посетители могут увидеть произведения живописи и графики из музеев Курска, Екатеринбурга, Самары, Саратова, Челябинска, Нижнего Новгорода, Воронежа, Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы.

К безусловным шедеврам можно отнести гравюры Дюрера, Рембрандта Харменса ван Рейна, Джованни Батиста Пиранези. Екатерина Петровна Барятинская (урожденная принцесса Екатерина Гольштейн-Бекская) начала заниматься коллекционированием в то время, когда это было делом государственным. Это яркий пример женского коллекционирования.

Всего же собрание князей Барятинских изначально насчитывало более 400 картин, более 19 000 произведений графики, десятки мраморных скульптур, множество предметов из бронзы и фарфора, десятки тысяч книг. Выставка в ГМИИ имени А.С. Пушкина воссоздает основную часть собрания семьи. Очень красивы произведения изобразительного искусства Симона Вуэ, Луки Джордано, Франсуа Депорта, Ангелики Кауфман, Антонио Бруни, пейзажи Фёдора Алексеева и Ивана Айвазовского. К слову, Иван Айвазовский здесь представлен не как маринист, а изобразитель горного пейзажа (его работы находятся в музее Дагестана).

Специально для такой важной выставки были отреставрированы восемь произведений Антонио Бруни, Александра Франсуа Депорта и Робера Лефевра, а также римский саркофаг II века н.э. Многие из них десятилетиями хранились в музеях страны, в настоящее же время впервые представлены публике. Выставка «Князья Барятинские. Искусство для наследников» — совместный проект ГМИИ им. А.С. Пушкина, Курской государственной картинной галереи имени А.А. Дейнеки, Курского областного краеведческого музея и его филиала — Рыльского краеведческого музея.

Марина АБРАМОВА

