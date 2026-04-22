Выставка «Князья Барятинские. Искусство для наследников» представлена в ГМИИ имени А.С. Пушкина

Впервые столь обширную коллекцию удалось собрать вместе, работа заняла 15 лет. Барятинские – древний род, его представители служили Отечеству как в военном отношении, так и на ниве дипломатии. Главным центром собрания князей стала усадьба Марьино, расположенная в Курской области. После революции предметы из коллекции были сосредоточены в разных музеях страны. Сейчас же посетители могут увидеть произведения живописи и графики из музеев Курска, Екатеринбурга, Самары, Саратова, Челябинска, Нижнего Новгорода, Воронежа, Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы.

К безусловным шедеврам можно отнести гравюры Дюрера, Рембрандта Харменса ван Рейна, Джованни Батиста Пиранези. Екатерина Петровна Барятинская (урожденная принцесса Екатерина Гольштейн-Бекская) начала заниматься коллекционированием в то время, когда это было делом государственным. Это яркий пример женского коллекционирования.

Всего же собрание князей Барятинских изначально насчитывало более 400 картин, более 19 000 произведений графики, десятки мраморных скульптур, множество предметов из бронзы и фарфора, десятки тысяч книг. Выставка в ГМИИ имени А.С. Пушкина воссоздает основную часть собрания семьи. Очень красивы произведения изобразительного искусства Симона Вуэ, Луки Джордано, Франсуа Депорта, Ангелики Кауфман, Антонио Бруни, пейзажи Фёдора Алексеева и Ивана Айвазовского. К слову, Иван Айвазовский здесь представлен не как маринист, а изобразитель горного пейзажа (его работы находятся в музее Дагестана).

Специально для такой важной выставки были отреставрированы восемь произведений Антонио Бруни, Александра Франсуа Депорта и Робера Лефевра, а также римский саркофаг II века н.э. Многие из них десятилетиями хранились в музеях страны, в настоящее же время впервые представлены публике. Выставка «Князья Барятинские. Искусство для наследников» — совместный проект ГМИИ им. А.С. Пушкина, Курской государственной картинной галереи имени А.А. Дейнеки, Курского областного краеведческого музея и его филиала — Рыльского краеведческого музея.

Марина АБРАМОВА