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ДомойМоскваВыставка ко Дню партизан и подпольщиков открылась в Музее Победы

Выставка ко Дню партизан и подпольщиков открылась в Музее Победы

editor
By editor
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партизан

В Музее Победы открылась обновленная выставка «Семейные реликвии», посвященная Дню партизан и подпольщиков. В витрине показан уникальный комплекс личных вещей Василия Михайловича Степанова, ветерана Великой Отечественной войны, участника первой партизанской дивизии «Дедушка», прошедшего путь от смоленских лесов до Берлина.

«Василий Степанов родился в 1919 году в городе Александрове Владимирской области. До войны работал слесарем, затем возглавлял комсомольско-молодежную бригаду. В 1939 году был призван в Красную армию, а после начала войны оказался на оккупированной территории Смоленской области, где активно включился в партизанскую борьбу», – рассказали в Музее Победы.

В 1941-1943 годах Василий Степанов был начальником разведки партизанского батальона дивизии «Дедушка», затем заместителем командира спецотряда «Месть за Родину» (3-я Клетнянская партизанская бригада). В 1944-1945 годах командовал стрелковой ротой 965-го стрелкового полка 274-й стрелковой дивизии, воевал на 1-м Белорусском фронте, дошел до Берлина. После войны продолжил службу, окончил Рязанское военное автомобильное училище, служил на командных и штабных должностях. В 1963 году уволен в запас в звании подполковника.

дедушка

В выставку вошли реликвии Василия Степанова, которые он лично передал в дар Музею Победы в 1992 году. Гости музея на Поклонной горе могут увидеть подлинные раритеты: наручные часы иностранного производства 1930-1940-х годов, полевую командирскую сумку, самодельный чернильный карандаш в гильзе от револьвера системы Нагана, стеклянную флягу, помазок, опасную бритву и др. Посетителям предлагают ознакомиться с фронтовым дневником, в котором содержатся записи и рисунки начальника разведки 3-го полка партизанской дивизии «Дедушка» с ноября 1942 года по февраль 1943 года, посмотреть фотографии, письма и документы ветерана.

День партизан и подпольщиков – памятная дата России, отмечается 29 июня. В этот день в 1941 году вышла Директива Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) партийным и советским организациям прифронтовых областей, в которой указывалась необходимость создания партизанских отрядов.

Фото © пресс-служба Музея Победы, Москва

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