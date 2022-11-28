Выставка кукольных работ «Мелюзга» открывается в Музее писем А.П. Чехова

1 декабря 2022 года в Музее писем А.П. Чехова (Московская область, го Чехов, ул.Чехова, д.4-а) состоится открытие выставки работ кукольных мастеров со всей России по произведениям А.П.Чехова «Мелюзга».

Начало зимы – это время ожидания праздника и чуда! И вот встреча с таким чудом ожидает гостей в музее. На выставке взрослые ненадолго окунутся в детство, а дети познакомятся с чеховскими героями… Каштанка, Толстый и Тонкий, Попрыгунья, Дама с собачкой, Ванька Жуков и многие другие.

Разнообразие образов героев, различные техники и конструкции от традиционных до авторских это новый, выразительный взгляд на творчество Чехова. А миниатюрные кукольные портреты самого писателя обязательно вызовут у вас добрую улыбку!

Так же в рамках экспозиции, на весь период работы выставки, будут проходить разнообразные мастер-классы по традиционной тряпичной кукле от именитых мастеров из всех уголков России.

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