Выставка «Лабиринты сознания» открылась в КЦ Elohovskiy Gallery

Выставка «Лабиринты сознания» в культурном центре Elohovskiy gallery. Партнером выставки выступил фонд поддержки современного искусства ArtVisioner.

Посетителям откроется удивительный мир, где реальность и выдумка переплетаются в лабиринтах сознания. Художники исследуют такие сложные понятия, как память, душа и сознание через искусство и метафору. В своих работах Дмитрий Лигай, Александра Пучкова, Анастасия Марковская и Владислава Збицкая отражают многообразие путей внутреннего и внешнего мира и дают возможность зрителям познать лабиринты собственного сознания. Также, на выставке представлены работы Оксаны Афанасьевой, Ирины Меркуловой, Юрате Шунявичуте и других художников.

Выставка работает до 1 октября 2023 года.

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