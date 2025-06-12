Выставка «Летняя симфония» Наталии Кабаковой в МВК РАХ  

Российская академия художеств совместно с Российским фондом мира представляют выставку «Летняя симфония» Наталии Генриховны Кабаковой, которая является ретроспективной и объединяет около 80 авторских произведений: 22 традиционных китайских веера и 62 картины, созданные художником в технике гунби, а также объекты, связанные с художественной техникой китайского рисунка се-и. Экспозиция посвящена самому долгожданному и важнейшему времени года — лету, когда природа пробуждается и наполняется жизнью. В этом времени обитают хрупкие герои картин члена Творческого союза художников России Наталии Кабаковой — благоуханные цветы, райские птицы, нежные мотыльки, благородные звери и грациозные рыбки.

Авторские работы в технике рисования Гунби (в переводе с китайского — «тщательная или прилежная кисть») — это воплощение изысканной красоты. Эта техника возникла во II веке до нашей эры (династия Хань, 206 — 220 гг. до н.э.). Характерной чертой её является использование реалистичного метода изображения объектов живой и неживой природы, с использованием традиционных китайских материалов: рисовой бумаги или шёлка ручной выделки, китайской туши, приготовленной по старинным рецептам из древесной золы, водорастворимых минеральных красок или пигментов, а также бамбуковых или деревянных кистей ручной работы. В соответствии с традицией, особое внимание в технике гунби уделяется построению композиции и нанесению контура будущей работы. Каллиграфические линии, используемые в гунби, изящны, экспрессивны и графичны. За его парадность, декоративность, пышность и изящество был признан придворным стилем императоров.

На выставке также представлены несколько работ ещё в одной традиционной китайской технике — Се-и (в переводе с китайского «отображение идеи»), где основное внимание уделяется сути предмета, передаче внутреннего состояния художника, философа и поэта, который создаёт картину. Здесь главное — передать характер изображаемого, настроение и поэзию момента. Монохромная или тонированная техника письма се-и предполагает, чтобы в одном эскизном штрихе вмещалась пластика «десяти тысяч штрихов». Спонтанно прописываемые элементы воплощают интуитивные образы, выражающие глубокие философские смыслы. Значительное место в традиционной китайской культуре занимает веер — в древности он использовался в первую очередь для защиты от знойной жары. Однако вскоре он приобрёл символическое значение, отражая статус своего владельца и применяясь в ритуалах — мастера по всему Китаю начали создавать уникальные веера, используя разнообразные материалы и элементы декора.

Кропотливое многократное нанесение тонких слоёв краски, использование традиционных китайских материалов: рисовой бумаги или шёлка ручной выделки, китайской туши, приготовленной по старинным рецептам из древесной золы, водорастворимых минеральных пигментов, бамбуковых или деревянных кистей ручной работы — это утончённая практика, позволяющая созерцать красоту внутреннего и внешнего мира. Возможно, именно в неторопливости и последовательности этого процесса художник черпает силы и вдохновение для творчества. Наталия Кабакова приглашает зрителя в свой загадочный мир, полный красоты, размышлений и чувства радости от соприкосновения с прекрасным.

Проект реализован в партнерстве с Творческим союзом художников России, Фондом развития искусства и фотографии им. Петра Барышникова и Центром ПроЛаб.