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ДомойМоскваВыставка «Летняя симфония» Наталии Кабаковой в МВК РАХ  

Выставка «Летняя симфония» Наталии Кабаковой в МВК РАХ  

editor
By editor
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Наталия Кабакова. Любовь на всю жизнь. Рисовая бумага, тушь, минеральные краски, техника губки. Собственность автора
Наталия Кабакова. Любовь на всю жизнь. Рисовая бумага, тушь, минеральные краски, техника губки. Собственность автора

Российская академия художеств совместно с Российским фондом мира представляют выставку «Летняя симфония» Наталии Генриховны Кабаковой, которая является ретроспективной и объединяет около 80 авторских произведений: 22 традиционных китайских веера и 62 картины, созданные художником в технике гунби, а также объекты, связанные с художественной техникой китайского рисунка се-и. Экспозиция посвящена самому долгожданному и важнейшему времени года — лету, когда природа пробуждается и наполняется жизнью. В этом времени обитают хрупкие герои картин члена Творческого союза художников России Наталии Кабаковой — благоуханные цветы, райские птицы, нежные мотыльки, благородные звери и грациозные рыбки.

Авторские работы в технике рисования Гунби (в переводе с китайского — «тщательная или прилежная кисть») — это воплощение изысканной красоты. Эта техника возникла во II веке до нашей эры (династия Хань, 206 — 220 гг. до н.э.). Характерной чертой её является использование реалистичного метода изображения объектов живой и неживой природы, с использованием традиционных китайских материалов: рисовой бумаги или шёлка ручной выделки, китайской туши, приготовленной по старинным рецептам из древесной золы, водорастворимых минеральных красок или пигментов, а также бамбуковых или деревянных кистей ручной работы. В соответствии с традицией, особое внимание в технике гунби уделяется построению композиции и нанесению контура будущей работы. Каллиграфические линии, используемые в гунби, изящны, экспрессивны и графичны. За его парадность, декоративность, пышность и изящество был признан придворным стилем императоров.

На выставке также представлены несколько работ ещё в одной традиционной китайской технике — Се-и (в переводе с китайского «отображение идеи»), где основное внимание уделяется сути предмета, передаче внутреннего состояния художника, философа и поэта, который создаёт картину. Здесь главное — передать характер изображаемого, настроение и поэзию момента. Монохромная или тонированная техника письма се-и предполагает, чтобы в одном эскизном штрихе вмещалась пластика «десяти тысяч штрихов». Спонтанно прописываемые элементы воплощают интуитивные образы, выражающие глубокие философские смыслы. Значительное место в традиционной китайской культуре занимает веер — в древности он использовался в первую очередь для защиты от знойной жары. Однако вскоре он приобрёл символическое значение, отражая статус своего владельца и применяясь в ритуалах — мастера по всему Китаю начали создавать уникальные веера, используя разнообразные материалы и элементы декора.

Кропотливое многократное нанесение тонких слоёв краски, использование традиционных китайских материалов: рисовой бумаги или шёлка ручной выделки, китайской туши, приготовленной по старинным рецептам из древесной золы, водорастворимых минеральных пигментов, бамбуковых или деревянных кистей ручной работы — это утончённая практика, позволяющая созерцать красоту внутреннего и внешнего мира. Возможно, именно в неторопливости и последовательности этого процесса художник черпает силы и вдохновение для творчества. Наталия Кабакова приглашает зрителя в свой загадочный мир, полный красоты, размышлений и чувства радости от соприкосновения с прекрасным.

Проект реализован в партнерстве с Творческим союзом художников России, Фондом развития искусства и фотографии им. Петра Барышникова и Центром ПроЛаб.

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