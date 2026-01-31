Выставка Людмилы Крутиковой и Валерия Орлова «Грани жизни/Грани формы»

В экспозиции новой выставки галерея «КультПроект» представляет фотографии Валерия Орлова и скульптуры Людмилы Крутиковой. Их объединяет точное чувство формы, которую авторы исследуют, фиксируют и создают заново в каждом персональном высказывании. Органическая непрерывность в пространстве фотографии плавно переходит в форму, рожденную из пластичного материала.

Чистота и безупречность медиумов создают представления об идеальном и гармоничном. Объекты наполнены светом и воздухом, они совершенны в четкости силуэтов и разнообразии ракурсов. Внешнее, внутреннее, плавное перетекание, непрерывность, следование за абрисом, линией, тенью — все это таинство возникновения нового. Фиксация и исследование формы с помощью фотографирования и формообразование с помощью моделирования — два встречных процесса, которые художники делают с равной чистотой и лаконичностью.

Тектоника формы в скульптурах Людмилы Крутиковой перемещает внимание зрителя с внутренней поверхности скульптуры на внешнюю. «Граница разделения этих пространств размыта, ее там нет. Скульптура единовременно вмещает в себя все свойства трехмерного объекта, где внутреннее становится внешним, а внешнее переходит во внутреннее. Посредством графических рисунков геометрия формы меняет свою тектонику. Язык оптической графики выбран не случайно, он способствует тому, чтобы визуально трансформировать скульптуру, размыть границы внутреннего и внешнего пространства. Каждый штрих, излом поверхности, грань, плоскость или рельеф формируют пластический образ. И только с помощью зрительной концентрации внимания человеческий глаз и мозг соединяют информацию, выстраивая в своей перцепции единый скульптурный образ», — говорит автор.

Тема цветов сопровождает Валерия Орлова всю жизнь: от детских воспоминаний о клумбе цветов к белым лилиям «(кувшинкам-нимфеям), за которыми переплывали русло канала», и к букету калл, небольших, без ощущения мистики, «однако в символичности, знаковости этих цветов я убедился сам. Каждый новый цвет, иной размер расширял чувственное восприятие мира…», — вспоминает художник.